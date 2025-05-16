Антон Тараненко: Большинство людей не верят, что можно честно заработать $100 тысяч

Куда лучше инвестировать – в депозиты, криптовалюту, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень отвлечены. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесмены, топ-менеджеры, инвесторы. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и все, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер – Антон Тараненко, международный девелопер, СЕО ANTA Group, которая строит доходную недвижимость как в Турции, так и на острове Бали (Индонезия).

Как давно Вы начали инвестировать? Какие бы Вы теперь дали себе советы?

– Первые свои инвестиции я вложил 10 лет назад в киевские квартиры, чтобы впоследствии сдавать их в аренду. В 2020-2021 годах начал вкладывать в загородную недвижимость Киевской области (Буча, Ирпень), где начал стремительно развиваться рынок. Далее попытался диверсифицировать часть денег. После достаточно удачных инвестиций в Украине, я сразу начал реинвестировать в зарубежные проекты. Фактически из этих инвестиций со временем появилась идея не только инвестировать, но и начать строить.

Первый опыт был непростым. Ведь я – один из инвесторов в проекты печально известной группы компаний "Укогруп" Анатолия Войцеховского.

Поэтому мой главный совет начинающим – тщательно выбирать девелопера: проверять, что и как построил застройщик, общаться с другими владельцами уже завершенных его проектов. К тому же, стоит сравнить цены на рынке: если стоимость квадрата значительно дешевле рыночного, — обходите такое предложение, это 99% надувательство.

Второй совет – по загородной недвижимости : если инвестор покупает дом для собственного проживания и одновременно для аренды, лучше сразу передать объект управляющей компании. Это ведь сверхсложный бизнес: нужно постоянно быть на связи с арендаторами и ремонтными службами, проверять, ухаживать за имуществом.

Эффективность инвестиции зависит от показателя наполняемости, из него рассчитывается показатель возврата инвестиций. А квартира может месяцами не сдаваться, потому что вы за границей и не можете починить кран – это распространенная проблема мелких инвесторов, купивших несколько квартир и желающих на этом зарабатывать.

Третий совет – дешевая инвестиция не генерирует высокие прибыли. Иногда люди думают: плюс-минус один и тот же район, но лучше я приобрету квартиру эконом-класса, а не бизнес-класс. Хотя разница в цене 30-40%, но я бы советовал брать что-то более весомое, потому что высший класс — это значит какая-то инфраструктура, паркинг, внутренняя зона для отдыха. Эта недвижимость всегда более ликвидна и дает больше дохода как при продаже, так и при сдаче в аренду.

С какой минимальной суммой лучше начинать инвестировать?

- Нет конкретной суммы – $1 тысяча или $100 тысяч. Зависит от того, каковы предложения на рынке и насколько человек способен рисковать. Сегодня есть возможность даже долевого инвестирования: можно купить долю в проекте. Например, объект стоит $100 тысяч, у тебя всего $10 тысяч – ты становишься частью инвестиции и получаешь доход на свою долю.

Работает это так же, как и в полноценной инвестиции. Если потенциальный ROI – 10% прибыли в год, ты на эти $10 тысяч получишь плюс $1 тысячу, примерно по $100 в месяц. Единственный момент, если вы покупаете долю объекта, вы не являетесь владельцем этой инвестиции, у вас - пай в объекте. И если хотите перепродать, смотрите внимательно условия договора, чтобы иметь возможность продать пай самому девелоперу. В другом случае ее сложно продать самостоятельно.

У нас есть такая опция. Мы выкупаем доли у наших инвесторов, если они хотят выйти из проекта – по рыночной стоимости. Например, на входе она стоила $10 тысяч, а сейчас $12 тысяч.

В идеале инвестиции в недвижимость – это десятки тысяч долларов. Если говорим о фондовом рынке, акциях или криптовалютах, там могут быть инвестиции и от $100.

У меня есть портфель на фондовом рынке и в криптовалюте. Иногда люди думают, что оно там все само прирастает: ты положил и забыл. Такого не бывает. Самый спокойный инструмент для инвестирования, где ты меньше всего вмешиваешься, – это недвижимость. А наиболее динамичный, где нужно следить, постоянно присутствовать — это крипта и фондовый рынок. Они постоянно скачут вниз-вверх, нужно ловить волну. Поэтому многие люди выбирают недвижимость как более спокойные инвестиции.

На каком инвестиционном решении Вы потеряли больше денег? Это были квартиры Войцеховского или другой кейс?

– На недвижимости Войцеховского я потерял в начале, потому что девелопер не завершил объект. Но со временем эта инвестиция окупилась. Ведь я купил гораздо дешевле, чем они сейчас стоят.

Нам, инвесторам и жителям, удалось объединиться и самим достроить проблемный ЖК "Научный". Повезло, что объект был почти завершен, проложено большинство коммуникаций. Надо было доставить лифты, организовать некоторые технические нюансы. С этим мы справились. И с 2020 года здание уже работает. Впрочем, я получил эти квартиры, но у меня до сих пор нет права собственности, потому что у девелопера были проблемы с документами на земельный участок.

Если говорить о реальных потерях, больше денег "съела" крипта и фондовый рынок — около $50 тысяч. Вроде бы не так много, но все равно неприятно. У меня на фондовом рынке портфель инвестиций с 2022 года и за три года я ничего не заработал – ноль. У меня сейчас минус $20 тысяч на портфеле, хотя в данный момент было +15 тысяч. То есть, в этот момент я мог снять и выиграть.

Какое инвестиционное решение принесло больше денег? И какой опыт в этом Вы получили?

– Первый весомый выигрыш я получил в Дубае: инвестировал в недвижимость, пытаясь диверсифицировать активы. В Украине уже была недвижимость, и я не хотел увеличивать здесь портфель.

В 2022 году был очень популярен Дубай. Я купил там несколько объектов, которые принесли мне хорошую прибыль. На тот момент мы покупали по супер выгодной цене – на вложении 50%. Общая стоимость 20% выигрыша за два года.

Однако лучше всего удалось заработать в Турции. С началом вторжения многие начали диверсифицировать активы, вкладывать в недвижимость за рубежом. Одной из самых популярных была Анталия (Турция), где квартиры стоили не так много.

Ты покупаешь по $100 тысяч и за два года продаешь за $180 тысяч. Я заходил в инвестицию, покупая много квартир у одного из застройщиков. И прибыль составила 80% на каждой квартире. Со временем начали сами строить.

В недвижимость важно заходить в правильное время. Есть так называемый формат pre-sale, когда официально продажи еще не стартовали, информацию распространяют по закрытым каналам. Тогда можно купить на 15-20% дешевле, чем объявленная стоимость на старте продаж с разницей в 30-40% с ценой на финальной стадии. На этом можно неплохо заработать.

Как вообще инвестор может превратиться в девелопера – в чем фокус?

– Девелоперский опыт вышел из полученного инвестиционного опыта – появилось желание строить самим. После инвестиций в загородную недвижимость Киева следующий заинтересовавший рынок — это был Дубай. Далее создали компанию, начавшую строить недвижимость в Турции и в Индонезии (на острове Бали).

Мы занимаемся строительством и передаем объекты в управление международным компаниями, гостиничным брендам – таким как Radisson, Rixos, Ramada.

Чтобы стартовать, нужно иметь две важные вещи – это желания и возможности. Остальное приложится – представление об организации процесса и ответственная команда.

Своим инвесторам в зарубежную недвижимость мы даем советы: всегда проверять застройщика, смотреть на локацию, контролировать процесс строительства. Ну и выбирать максимально ликвидный объект, который ты можешь быстро перепродать и при необходимости легко выйти из объекта, чтобы он не стал обузой.

Как строить на Бали – девелоперский бизнес очень отличается от украинского?

- Модель финансирования и организации процесса очень похожа. На Бали мы зашли как девелопер, начав с суммы $2 миллиона. Купили земельный участок и привлекли $2-3 млн от крупных инвесторов. Начали строительство гостиничного комплекса на 117 номеров общим бюджетом в $20 млн. На сегодняшний день завершили монолитные работы, сдача планируется на ІІ квартал 2026 года. Это будет объект под управлением украинской группы Ribas Hotel Group.

Вторым проектом будет управлять международная компания Ramada Encore by Whyndham. Это еще больший объект – на 15 тысяч кв. метров.

Как в Украине, мы вкладываем 30-40% своих средств, которые обычно идут на покупку земельного участка, старт строительства и команду. Еще 60-70% привлекают от инвесторов или моноинвесторов, или мелких вкладчиков. Именно поэтому украинцы и вкладывают им понятный механизм. Единственная разница, что на Бали сейчас более высока доходность, чем в Украине: 12%, если речь идет об аренде и 20-30%, если это перепродажа, в зависимости от стадии вхождения в проект.

Для девелопера есть разница в том, что на Бали земельные участки предоставляются в долгосрочную аренду на 50 лет с возможностью дальнейшего увеличения. В Украине ты на всю жизнь покупаешь право собственности.

Какие активы инвестировать во время войны с минимальным риском?

– Я бы рекомендовал недвижимость за рубежом, хотя патриотически отношусь к бизнесу и планирую в дальнейшем развивать девелоперские проекты в Украине. Однако все же яйца следует раскладывать в разные корзины.

В девелоперском бизнесе диверсификация жизненно необходима: не нужно копить более 30-40% активов в одном месте. Сейчас у украинцев, покупающих квартиры за границей, есть возможность покупать у украинских девелоперов, которые начали работать по всему миру.

Наш успех с недвижимостью в Турции и на Бали в том числе объясняется тем, что нашими клиентами обычно украинцы. В этом случае доверие и даже речь имеет значение.

Конечно сейчас у инвесторов в тренде Бали за счет высокой доходности на аренде, если интересует перепродажа и заработок на перепродаже – это Анталия, где можно 20% заработать.

Будь у меня сейчас лишние деньги, я бы так и диверсифицировал: 70% на недвижимость, с приоритетом на Индонезию и Турцию, которые имеют положительный рост, в первую очередь я бы рассматривал высоколиквидную туристическую недвижимость, потому что там всегда есть поток туристов.

Еще 20% потратил бы на фондовый рынок. Купил бы "голубые фишки" (акции постоянных компаний – Apple, Amazon, Microsoft) – не много заработаешь, но стабильно. И на 10% купил бы биткоин: здесь нужно дождаться падения и продавать в данный момент. Точку безубыточности зафиксировал бы: биткоин — цена на вход не менее $75 тысяч, а выход не больше $90 тысяч. Стоимость крипт прыгает несколько раз в месяц, но для спекулятивных рисков требуется холодный ум.

А какие инвестиции следует отложить на послевоенное время?

Возможно с инвестициями в евробонды – это фактически инвестиции в государство. Я купил их в 2022 году и сейчас у меня идет реструктуризация, то есть я теряю деньги. По-моему, здесь стоит дождаться стабилизации, когда возобновится кредит доверия к государству и не будет реструктуризации долгов.

Какие инвестиции выстрелят после войны, но вкладываться нужно уже сейчас?

– Там, где сегодня очень низкая цена за счет боевых действий. Я бы вложил средства в регионы, которые сегодня условно на передке или близки к линии столкновения. Сегодня здесь все стоит дешевле, но есть высокий риск.

Например, Харьков – очень перспективный город после войны. Уверен, что сейчас там активы стоят немного. После войны в регион будет инвестироваться немало денег.

Во-вторых, я верю в Карпаты. Здесь все места еще не раскрыты и будут иметь большой спрос даже после войны. В послевоенное время люди начнут возвращаться, вспомните, сколько у нас заминированной территории. Я сам ВПЛ, до 2014 года проживал в Донецке, поэтому понимаю, что потребности в строительстве будут огромными. Ивано-Франковская область, Закарпатье кроме жилой застройки имеют и рекреационный потенциал. Если говорим об инвестировании в строительство, стоит присмотреться к Яблунице, Ворохте, новым курортным проектам.

Если пойдут деньги на восстановление Украины, будет расти строительство во всех регионах, будут расти все сектора экономики.

При этом иностранцы тоже активно начнут инвестировать в Украину. Сейчас 95% всех инвестиционных сделок в Украине совершают украинцы.

Какое соглашение является примером наиболее прибыльной инвестиции?

– Меня удивил в этом Дональд Трамп. С финансовой помощью отца ему удалось заключить непростое соглашение о покупке заброшенной гостиницы Commodore Hotel под реновацию, и открыл на этом месте в 1980 году Grand Hyatt Hotel. Это стало первым успехом Трампа, принесшего ему большие прибыли и сделавшего из него магната недвижимости.

Еще одна история – проект Marina Bay Sands – интегрированный курорт с видом на залив в центральном районе Сингапура. Это поразительный комплекс, где на трех башнях стоит большой корабль.

Инвестировал в небоскреб-казино в собственник компании Las Vegas Sands Шелдон Адельсон. Сначала он создал международный бренд пятизвездочных казино в Лас-Вегасе, впоследствии масштабировав опыт в Сингапуре. Marina Bay Sands считается самым дорогим казино в мире, генерирующим ежегодно $1,5 млрд при $6 млрд инвестициях. Окупаемость проекта 7-8 лет.

Сегодня никого не поражают простые бетонные постройки. Обязательно должен быть концепт и дополнительная составляющая: или игровой, или велнесс, или сейчас популярный медицинский концепт, когда в отеле работает клиника с восстановительными процедурами. Тогда цены за номер растут втрое – за счет услуг, которые могут давать добавленную стоимость.

Назовите несколько книг, изменивших ваше отношение к деньгам.

- Бестселлер "Не ной" — он дают понимание, что каждый может зарабатывать супербольшие деньги. У большинства людей есть внутренний барьер: они не понимают, как можно честно заработать 100 тысяч долларов. Книга объясняет, что это вполне возможно. И для этого не нужно грабить банк или проворачивать аферу. Также "Богатый папа, бедный папа" помогает — я своих детей с детства приучаю к деньгам.

Кого Вы считаете самым лучшим инвестором мира и почему?

– Без сомнения, это американец Уоррен Баффет. Он вкладывает в разные сектора и есть целая стратегия, когда инвестиции растут постоянно, но медленно. К тому же у него есть портфель в недвижимость.

Второй более эпатажный, но не менее успешный – Дональд Трамп. Мне интересно, что он через реновацию превращает заброшенные зоны в роскошные районы. К тому же он первым начал инвестировать в казино в Неваде.

Третий — миллиардер из Дубая шейх Рашид, из ничего создавший большой город, впоследствии ставший магнитом для инвестиций со всего мира.

И еще о деньгах: стыдно ли Вам за какой-нибудь случай, когда растратили деньги, если да, какая это была сумма?

– У меня нет жалости к деньгам. Было и сплыло, пошли дальше. Если говорить о потерях в данный момент, это были потери на десятки тысяч долларов.

Однако сама суть бизнеса – это проявление ловкости и понимания процессов. Если ты не вовремя что-нибудь закупил, за неделю товар подорожал и можешь потерять 100 тысяч долларов, а если вовремя закупил, сэкономишь эти 100 тысяч.

Во что Вы больше никогда не вложите?

- Когда вырастут акции, я точно снизю объем инвестиций в акции до разумного минимума. Потому что я не получил за эти три года прибыли. А эти деньги я мог прокрутить 4-5 раз на недвижимости и заработать гораздо больше.

Какое слово у Вас ассоциируется с деньгами?

- Возможности и свобода.

Вы понимаете, что большинство людей не сможет повторить Ваш путь?

- Многие люди имеют даже лучший путь, чем я. Я смотрю туда. Кто захочет повторить, точно сможет. А кое-кто сможет и лучше меня.