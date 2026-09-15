Санкции против России продлили всего на неделю: как в ЕС объяснили такое решение

Европейский Союз на неделю продлил действие индивидуальных санкций против России, введенных в ответ на угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Теперь ограничения будут действовать до полуночи 22 сентября. За это время страны-члены должны договориться о дальнейшем решении.

Как пишет Dilo, об этом сообщил представитель Ирландского председательства в Совете ЕС, передает "Суспільне".

Санкции против РФ продлили, но есть нюанс

14 сентября послы стран ЕС собрались во второй раз, чтобы обсудить продление санкций. Персональные санкции ЕС против РФ должны были действовать до 15 сентября. Чтобы продлить их, нужно единогласное согласие всех государств-членов ЕС раз в шесть месяцев.

14 сентября послы ЕС не смогли согласовать продление персональных санкций против России.

По словам дипломатов, главным препятствием остается позиция Словакии, которая добивается исключения из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Франция предложила компромисс — снять ограничения только с Усманова. Французский дипломат объяснил позицию Парижа "конкретным вопросом национальной безопасности" и обращениями международных партнеров.

В то же время, большинство других стран ЕС не готовы согласовывать исключение российских бизнесменов из списка на фоне продолжающихся атак России против Украины.

Чтобы у стран-членов было больше времени для рассмотрения предложений, они договорились временно продлить санкции до полуночи 22 сентября.

В настоящее время завершаются юридические процедуры, необходимые для вступления решения в силу. В то же время, консультации между государствами ЕС будут продолжены, после чего ожидаются дальнейшие обсуждения.

Какие ограничения предполагают санкции

В Ирландском председательстве отметили, что продление санкционных списков необходимо для сохранения давления на Россию, людей и организации, которые поддерживают ее войну, содействуют ей или получают от нее выгоду.

Индивидуальные санкции ЕС предусматривают замораживание активов подсанкционных людей и организаций, а также запрет на предоставление им средств или других экономических ресурсов.

Для физических лиц, кроме того, действуют ограничения на поездки в Евросоюз.

В целом санкции распространяются примерно на 2600 физических и юридических лиц.

Напомним, это уже не первая неудачная попытка согласовать продление ограничений. 12 сентября послы ЕС также не смогли договориться, хотя до истечения срока санкций оставалось всего несколько дней. Уже тогда Словакия требовала исключения Усманова и Фридмана, а Франция присоединилась к требованию Усманова.