Санкції проти Росії продовжили лише на тиждень: як у ЄС пояснили таке рішення

Європейський Союз на тиждень продовжив дію індивідуальних санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Тепер обмеження діятимуть до опівночі 22 вересня. За цей час країни-члени мають домовитися про подальше рішення.

Як пише Dilo, про це повідомив речник Ірландського головування в Раді ЄС, передає "Суспільне".

Санкції проти РФ продовжили, але є нюанс

14 вересня посли країн ЄС вдруге зібралися, щоб обговорити продовження санкцій. Персональні санкції ЄС проти РФ мали діяти до 15 вересня. Щоб продовжити їх, потрібна одностайна згода всіх держав-членів ЄС раз на шість місяців.

14 вересня посли ЄС не змогли погодити продовження персональних санкцій проти Росії.

За словами дипломатів, головною перешкодою залишається позиція Словаччини, яка домагається виключення із санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Франція запропонувала компроміс — зняти обмеження лише з Усманова. Французький дипломат пояснив позицію Парижа "конкретним питанням національної безпеки" та зверненнями міжнародних партнерів.

Водночас більшість інших країн ЄС не готові погоджувати виключення російських бізнесменів зі списку на тлі триваючих атак Росії проти України.

Щоб країни-члени мали більше часу для розгляду пропозицій, вони домовилися тимчасово продовжити санкції до опівночі 22 вересня.

Наразі завершуються юридичні процедури, необхідні для набуття рішенням чинності. Водночас консультації між державами ЄС триватимуть, після чого очікуються подальші обговорення.

Які обмеження передбачають санкції

В Ірландському головуванні зазначили, що продовження санкційних списків необхідне для збереження тиску на Росію, людей та організації, які підтримують її війну, сприяють їй або отримують від неї вигоду.

Індивідуальні санкції ЄС передбачають заморожування активів підсанкційних людей та організацій, а також заборону надання їм коштів чи інших економічних ресурсів.

Для фізичних осіб, крім того, діють обмеження на поїздки до Євросоюзу.

Загалом санкції поширюються приблизно на 2 600 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, це вже не перша невдала спроба погодити продовження обмежень. 12 вересня посли ЄС також не змогли домовитися, хоча до завершення строку санкцій залишалося лише кілька днів. Уже тоді Словаччина вимагала виключення Усманова та Фрідмана, а Франція приєдналася до вимоги щодо Усманова.