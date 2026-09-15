Офіс генпрокурора спростував інформацію про підозру директору НАБУ: що це означає

В Офісі генерального прокурора України заявили, що інформація про підозру керівникові Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу не відповідає дійсності.

Як пише Dilo, про це йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

Підозри Кривоносу не було

У відомстві зазначили, що в межах цього кримінального провадження жодній людині, зокрема керівникові антикорупційного органу, про підозру не повідомлялося.

У прокуратурі наголошують, що правові підстави для цього відсутні. Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу. Відтак, відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані.

Майже одночасно із заявою Офісу генпрокурора Руслан Кравченко повідомив, що рішення про повідомлення про підозру було "належно направлене і це підтверджено відповідними поштовими квитанціями". За його словами, будь-які спроби скасувати це рішення або вилучити відомості з ЄРДР матимуть ознаки політичного та протиправного втручання.

Що цьому передувало

Вранці 14 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За словами генпрокурора, йдеться про можливе підроблення офіційних документів із метою отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також фіктивне усиновлення.

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути питання про звільнення Кравченка з посади.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодив звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України. Остаточно питання має розглянути парламент 15 вересня.

Натомість Кравченко заявив, що перебуває у "закордонному відрядженні". За його словами, під час поїздки він планує зустрічі з міжнародними партнерами, на яких має намір поінформувати їх про ситуацію в українських антикорупційних органах. Водночас джерела "Суспільного" повідомили, що генпрокурор самостійно оформив п'ятиденне відрядження до Парижа нібито для участі у слуханні ПАРЄ. У самій ПАРЄ, однак, заявили, що Кравченко або представники його відомства не братимуть участі в засіданні.

Після цього Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Ще 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку. Він пояснював своє рішення політичними обставинами та небажанням, щоб посада генпрокурора використовувалася у політичному протистоянні.

Перед цим у публічному просторі загострився конфлікт навколо операції НАБУ і САП "Карфаген". Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. Учасників групи підозрюють у систематичному отриманні грошей від шахрайських колцентрів та легалізації майна на десятки мільйонів гривень. У межах цієї історії в публічному просторі з'явилася інформація про обшуки у Кравченка та його заступниці Марії Вдовиченко.

Сам Кравченко заперечував свою причетність до можливого прикриття незаконної діяльності.