Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу: Зеленський відреагував

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який нещодавно написав заяву про відставку, заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу щодо підроблення офіційних документів та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як пише Dilo, про це ексгенпрокурор сказав у відеозверненні після того, як подав заяву про відставку на тлі операції НАБУ та САП "Карфаген".

Кравченко стверджує, що, мовляв, справа НАБУ "Карфаген" мала на меті заволодіти матеріалами кримінальних проваджень в Офісі генпрокурора щодо керівників і працівників НАБУ та САП. За його словами, частину матеріалів "викрали".

"Щоб не бути голоснівним, опираючись на зібрану доказову базу, я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивному усиновленні", — заявив Кравченко.

Він додав, що друга підозра стосується близької до керівника САП Клименка людини "за вплив на керівника ВАКС, пропозиція їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації". Кравченко переконаний, що саме це стало причиною обшуків в будівлі Офісі генпрокурора.

Генпрокурор також заявив, що раніше від ухвалення цих рішень його нібито стримував президент.

Своєю чергою Володимир Зеленський відреагував на це, заявивши, що "у цього генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади".

"Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", - наголосив гарант.

Нагадаємо, 7 вересня генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку з посади. Парламент її поки не розглянув.

Що відомо про справу "Карфаген"

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку очолював співробітник Офісу генпрокурора.

"Українська правда" повідомляла, що НАБУ і САП провели обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та у голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

У суботу, 5 вересня, НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.

У неділю, 6 вересня, генпрокурор Кравченко відреагував на згадки про себе на "плівках НАБУ" та заперечив причетність до можливого прикриття незаконних колцентрів та легалізації отриманих від їхньої діяльності коштів у межах справи НАБУ та САП "Карфаген". Окрім цього, він прокоментував походження свого майна та витрати родини.

За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. Організатором схеми є заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

Після оприлюднення подробиць розслідування НАБУ під назвою "Карфаген" на опублікованих розмовах фігурантів головний підозрюваний, заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива — говорив про свого "шефа", у якого по батькові Андрійович, як у Кравченка.

Під час обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві, якого НАБУ підозрює в організації групи з покривання роботи шахрайських колцентрів, прокурор САП заявив, що він міг координувати ремонтні роботи в будинку генпрокурора Руслана Кравченка в Козині.

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що йдеться про маєток площею близько 300 квадратних метрів. За їхніми даними, офіційною власницею будинку є 73-річна жінка, яка відкрила ФОП лише місяць тому. Наразі ця нерухомість справді відсутня в декларації генпрокурора.

Всього у цій справі підозри отримали п’ятеро людей.

Що ж таке ці самі шахрайські кол-центри, скільки та як вони заробляють гроші, розбиралося Dilo.