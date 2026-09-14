Генпрокурор Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу: Зеленский отреагировал

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, недавно написавший заявление об отставке, заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу относительно подделки официальных документов и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом эксгенпрокурор сказал в видеообращении после того, как подал заявление об отставке на фоне операции НАБУ и САП "Карфаген".

Кравченко утверждает, что, мол, дело НАБУ "Карфаген" имело целью завладеть материалами уголовных производств в Офисе генпрокурора в отношении руководителей и работников НАБУ и САП. По его словам, часть материалов "угнали".

"Чтобы не быть громким, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды и фиктивном усыновлении", - заявил Кравченко.

Он добавил, что второе подозрение касается близкого к руководителю САП Клименко человека "за влияние на руководителя ВАКС, предложение им неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации". Кравченко убежден, что именно это послужило причиной обысков в здании Офисе генпрокурора.

Генпрокурор также заявил, что раньше принятия этих решений его якобы сдерживал президент.

В свою очередь Владимир Зеленский отреагировал на это, заявив, что "у этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности".

"Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно", - подчеркнул гарант.

Напомним, 7 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что подал заявление об отставке с должности. Парламент его пока не рассмотрел.

Что известно о деле "Карфаген"

4 сентября НАБУ сообщило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, возглавляемой сотрудником Офиса генпрокурора.

"Украинская правда" сообщала, что НАБУ и САП провели обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВД Олега Кипера.

В субботу, 5 сентября, НАБУ разоблачило организацию во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колцентров и легализовывали имущество на десятки миллионов гривен.

В воскресенье, 6 сентября, генпрокурор Кравченко отреагировал на упоминания о себе на "пленках НАБУ" и отрицает причастность к возможному прикрытию незаконных колцентров и легализации полученных от их деятельности средств в рамках дела НАБУ и САП "Карфаген". Кроме того, он прокомментировал происхождение своего имущества и расходы семьи.

По данным следствия, один из руководителей структурных подразделений ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. Организатором схемы является заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

После обнародования подробностей расследования НАБУ под названием "Карфаген" на опубликованных разговорах фигурантов главный подозреваемый, заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Сергей Кропива - говорил о своем "шефе", у которого отчество Андреевич, как у Кравченко.

Во время избрания меры пресечения Сергею Крапиве, которого НАБУ подозревает в организации группы по покрыванию работы мошеннических колцентров, прокурор САП заявил, что он мог координировать ремонтные работы в доме генпрокурора Руслана Кравченко в Козине.

Журналисты Bihus.Info выяснили, что речь идет о имении площадью около 300 квадратных метров. По их данным, официальной владелицей дома является 73-летняя женщина, которая открыла ФЛП только месяц назад. Пока эта недвижимость действительно отсутствует в декларации генпрокурора.

Всего по этому делу подозрения получили пять человек.

Что же такое эти мошеннические колл-центры, сколько и как они зарабатывают деньги, разбиралось Dilo .