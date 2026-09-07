Генпрокурор Руслан Кравченко подал в отставку

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что подал заявление об отставке с должности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление Руслана Кравченко.

По словам чиновника, это решение является политическим и принято заведомо, чтобы должность главы ведомства не использовали в политическом противостоянии.

"Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинениям остается неизменной", — отметил Кравченко.

Он также поблагодарил работников органов прокуратуры, представляющих обвинения в судах, документирующих военные преступления РФ и защищающих интересы государства, подчеркнув, что их работа не должна обесцениваться.

Кроме того, Кравченко выразил благодарность Президенту Украины и Верховной Раде за доверие и призвал поддержать его увольнение.

Операция НАБУ "Карфаген"

4 сентября НАБУ сообщило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, возглавляемой сотрудником Офиса генпрокурора.

"Украинская правда" сообщала, что НАБУ и САП провели обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВД Олега Кипера.

В субботу, 5 сентября, НАБУ разоблачило организацию во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колцентров и легализовывали имущество на десятки миллионов гривен.

В воскресенье, 6 сентября, генпрокурор Кравченко отреагировал на упоминания о себе на "пленках НАБУ" и отрицает причастность к возможному прикрытию незаконных колцентров и легализации полученных от их деятельности средств в рамках дела НАБУ и САП "Карфаген". Кроме того, он прокомментировал происхождение своего имущества и расходы семьи.

По данным следствия, один из руководителей структурных подразделений ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. Организатором схемы является заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

Всего по этому делу подозрения получили пять человек.

Что же такое эти мошеннические колл-центры, сколько и как они зарабатывают деньги, разбиралось Dilo.