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Новости
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В Украине временно приостановили оформление паспортов: что произошло

выдача паспорта
ДМС до конца сентября приостановила оформление паспортных документов из-за технической неисправности. Фото: facebook.com/dmsu.gov.ua

В Украине временно не будут предоставлять услуги по оформлению паспортных документов из-за технического сбоя. Ограничения будут действовать несколько дней.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

Паспорта временно не будут оформлять

В ГТС объяснили, что причиной стал технический сбой в оборудовании оператора электронных коммуникационных услуг. Поэтому временно ограничен доступ к отдельным информационно-телекоммуникационным системам ведомства.

Следовательно, с 28 по 30 сентября приостановлено предоставление услуг по оформлению паспортных документов.

На период проведения оператором восстановительных работ также приостановлена работа официального сайта Государственной миграционной службы.

В ДМС попросили граждан учесть эту информацию и извинились за временные неудобства.

Напомним, в "Дії" временно недоступны часть цифровых документов и отдельные услуги из-за технических работ Государственной миграционной службы. Пользователям, которым в ближайшее время нужны паспорта или водительские удостоверения, советуют иметь с собой физические документы.

Автор:
Светлана Манько

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