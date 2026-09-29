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В Украине временно приостановили оформление паспортов: что произошло
В Украине временно не будут предоставлять услуги по оформлению паспортных документов из-за технического сбоя. Ограничения будут действовать несколько дней.
Как пишет Dilo, об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.
Паспорта временно не будут оформлять
В ГТС объяснили, что причиной стал технический сбой в оборудовании оператора электронных коммуникационных услуг. Поэтому временно ограничен доступ к отдельным информационно-телекоммуникационным системам ведомства.
Следовательно, с 28 по 30 сентября приостановлено предоставление услуг по оформлению паспортных документов.
На период проведения оператором восстановительных работ также приостановлена работа официального сайта Государственной миграционной службы.
В ДМС попросили граждан учесть эту информацию и извинились за временные неудобства.
Напомним, в "Дії" временно недоступны часть цифровых документов и отдельные услуги из-за технических работ Государственной миграционной службы. Пользователям, которым в ближайшее время нужны паспорта или водительские удостоверения, советуют иметь с собой физические документы.