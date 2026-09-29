Россия ударила по складам сети АТБ: какие последствия (ФОТО)

28 сентября Россия ударила по складам сети АТБ в Броварском районе Киевской области, на месте возникли пожары. Там уничтожено большое количество товаров, которые должны были попасть к потребителям.

Как пишет Dilo, об этом сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко в комментарии УНИАН.

Он подтвердил факт попадания в склады компании, не разглашая детали.

"Да. Подтверждаем попадание в наш склад. Но эту информацию мы не комментируем по причинам безопасности", - отметил Демченко.

В воздухе обнаружен аммиак

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в одном из населенных пунктов в Броварском районе в результате атаки возник пожар на территории складского объекта. При этом он отмечал, что погибших и пострадавших не было. Вероятно, речь идет именно о складах АТБ.

О пожарах в двух складских помещениях в результате российской атаки в пределах одного населенного пункта Броварского района сообщила ГСЧС Киевщины.

На месте работало подразделение радиационной, химической и биологической защиты. Непосредственно в зоне пожара спасатели зафиксировали незначительное превышение концентрации аммиака.

За пределами этой зоны, в частности, в Броварах, превышения не обнаружили. По данным ГСЧС, угрозы жизни и здоровью населения нет.

На фото, демонстрируемом спасателями, видны и остатки сгоревшей продукции.

Напомним, из-за атак России на продовольственные склады сеть супермаркетов АТБ в конце августа ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров — не более 6 единиц в одни руки.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно наносить удары по складам и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние недели повреждения получили следующие предприятия :