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Дата публикации

Россия ударила по складам сети АТБ: какие последствия (ФОТО)

атака на склады
На Киевщине в результате российской атаки повреждены составы АТБ / ГСЧС

28 сентября Россия ударила по складам сети АТБ в Броварском районе Киевской области, на месте возникли пожары. Там уничтожено большое количество товаров, которые должны были попасть к потребителям.

Как пишет Dilo, об этом сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко в комментарии УНИАН.

Он подтвердил факт попадания в склады компании, не разглашая детали.

"Да. Подтверждаем попадание в наш склад. Но эту информацию мы не комментируем по причинам безопасности", - отметил Демченко.

В воздухе обнаружен аммиак

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в одном из населенных пунктов в Броварском районе в результате атаки возник пожар на территории складского объекта. При этом он отмечал, что погибших и пострадавших не было. Вероятно, речь идет именно о складах АТБ.

О пожарах в двух складских помещениях в результате российской атаки в пределах одного населенного пункта Броварского района сообщила ГСЧС Киевщины.

На месте работало подразделение радиационной, химической и биологической защиты. Непосредственно в зоне пожара спасатели зафиксировали незначительное превышение концентрации аммиака.

За пределами этой зоны, в частности, в Броварах, превышения не обнаружили. По данным ГСЧС, угрозы жизни и здоровью населения нет.

На фото, демонстрируемом спасателями, видны и остатки сгоревшей продукции.

Фото 2 — Россия ударила по складам сети АТБ: какие последствия (ФОТО)
Фото 3 — Россия ударила по складам сети АТБ: какие последствия (ФОТО)
Фото 4 — Россия ударила по складам сети АТБ: какие последствия (ФОТО)
Фото 5 — Россия ударила по складам сети АТБ: какие последствия (ФОТО)
Фото 6 — Россия ударила по складам сети АТБ: какие последствия (ФОТО)
Фото 7 — Россия ударила по складам сети АТБ: какие последствия (ФОТО)
Фото 8 — Россия ударила по складам сети АТБ: какие последствия (ФОТО)

Напомним, из-за атак России на продовольственные склады сеть супермаркетов АТБ в конце августа ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров — не более 6 единиц в одни руки.

Удары РФ по складам

Россия с августа 2026 года целенаправленно наносить удары по складам и продовольственной логистике Украины.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России  уничтожено около 90% мощностей   для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.

Только за последние недели повреждения получили следующие предприятия :

  • кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
  • сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
  • сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический склад сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
  • сеть магазинов "Коло"   – получил повреждения логистический склад сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;  
  • склад сети Varus   – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками;
  • склад сети " ЭКО Маркет" получил повреждения.
Автор:
Светлана Манько

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