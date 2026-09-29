- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Россия ударила по складам сети АТБ: какие последствия (ФОТО)
28 сентября Россия ударила по складам сети АТБ в Броварском районе Киевской области, на месте возникли пожары. Там уничтожено большое количество товаров, которые должны были попасть к потребителям.
Как пишет Dilo, об этом сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко в комментарии УНИАН.
Он подтвердил факт попадания в склады компании, не разглашая детали.
"Да. Подтверждаем попадание в наш склад. Но эту информацию мы не комментируем по причинам безопасности", - отметил Демченко.
В воздухе обнаружен аммиак
Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в одном из населенных пунктов в Броварском районе в результате атаки возник пожар на территории складского объекта. При этом он отмечал, что погибших и пострадавших не было. Вероятно, речь идет именно о складах АТБ.
О пожарах в двух складских помещениях в результате российской атаки в пределах одного населенного пункта Броварского района сообщила ГСЧС Киевщины.
На месте работало подразделение радиационной, химической и биологической защиты. Непосредственно в зоне пожара спасатели зафиксировали незначительное превышение концентрации аммиака.
За пределами этой зоны, в частности, в Броварах, превышения не обнаружили. По данным ГСЧС, угрозы жизни и здоровью населения нет.
На фото, демонстрируемом спасателями, видны и остатки сгоревшей продукции.
Напомним, из-за атак России на продовольственные склады сеть супермаркетов АТБ в конце августа ввела временные ограничения на продажу социальных групп товаров — не более 6 единиц в одни руки.
Удары РФ по складам
Россия с августа 2026 года целенаправленно наносить удары по складам и продовольственной логистике Украины.
По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в Украине из-за атак России уничтожено около 90% мощностей для хранения продовольствия. Однако угрозы голода и системного физического дефицита продуктов нет.
Только за последние недели повреждения получили следующие предприятия :
- кондитерская корпорация Roshen – российская атака уничтожила склад в Чубинском, который обеспечивал хранение и последующую поставку готовой кондитерской продукции. Атака привела к значительным материальным потерям, в частности потере продукции, поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных товаров;
- сеть магазинов "Аврора" – российская атака разрушила распределительный центр сети;
- сеть магазинов " Фора" – получил повреждения логистический склад сети в Киевской области, который сеть "Фора" начала использовать только несколько дней назад. Магазины "Фора" продолжают работу в обычном режиме, а команда перестраивает логистические маршруты для бесперебойной поставки товаров на полки;
- сеть магазинов "Коло" – получил повреждения логистический склад сети. Из-за последствий атаки возможны временные задержки с поставками отдельных позиций;
- склад сети Varus – уничтожено большое количество товаров, возможны задержки с поставками;
- склад сети " ЭКО Маркет" получил повреждения.