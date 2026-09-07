Генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що подав заяву про відставку з посади.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву Руслана Кравченка.

За словами посадовця, це рішення є політичним і ухвалене свідомо, аби посаду очільника відомства не використовували в політичному протистоянні.

"Це політичне рішення. І я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною", — зазначив Кравченко.

Він також подякував працівникам органів прокуратури, які представляють обвинувачення в судах, документують воєнні злочини РФ та захищають інтереси держави, підкресливши, що їхня робота не повинна знецінюватися.

Крім того, Кравченко висловив вдячність Президенту України та Верховній Раді за довіру й закликав підтримати його звільнення.

Операція НАБУ "Карфаген"

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку очолював співробітник Офісу генпрокурора.

"Українська правда" повідомляла, що НАБУ і САП провели обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та у голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

У суботу, 5 вересня, НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.

У неділю, 6 вересня, генпрокурор Кравченко відреагував на згадки про себе на "плівках НАБУ" та заперечив причетність до можливого прикриття незаконних колцентрів та легалізації отриманих від їхньої діяльності коштів у межах справи НАБУ та САП "Карфаген". Окрім цього, він прокоментував походження свого майна та витрати родини.

За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. Організатором схеми є заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

Всього у цій справі підозри отримали п’ятеро людей.

Що ж таке ці самі шахрайські кол-центри, скільки та як вони заробляють гроші, розбиралося Dilo.