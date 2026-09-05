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Операция "Карфаген": НАБУ и САП обнародовали подробности дела о "крышевании" колл-центров (ФОТО)

работники НАБУ
НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген" / НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную организацию, которую, по данным следствия, возглавлял руководитель подразделения Офиса Генерального прокурора. Подозрения получили пять человек.

Как пишет Dilo , Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Схема "крышивания" колл-центров

В середине 2025 года один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора создал и возглавил преступную организацию. В ее состав он привлек сотрудников органов и приближенных лиц.

Участники организации систематически получали неправомерную выгоду за не препятствование деятельности так называемых колл-центров, которые совершали мошеннические действия в отношении граждан Украины и иностранцев.

Фото 2 — Операция "Карфаген": НАБУ и САП обнародовали подробности дела о "крышевании" колл-центров (ФОТО)
НАБУ

Легализация и отмывание состояния

Полученные взятки члены группировки легализовывали несколькими путями:

  • приобретение объектов недвижимого имущества, драгоценностей и ценного движимого имущества на сумму более 20 млн грн;
  • размещение более 10 млн грн на счетах близких лиц под видом доходов от предпринимательской деятельности;
  • перерегистрация недвижимости в третьих лиц для сокрытия прав собственности.

В частности, организатор схемы оформил на подставных лиц объекты недвижимости в апарт-комплексе вблизи Карпат, минимальная рыночная стоимость которых превышает 12 млн грн.

Фото 3 — Операция "Карфаген": НАБУ и САП обнародовали подробности дела о "крышевании" колл-центров (ФОТО)

Подозрения и статьи обвинения

На сегодняшний день САП и НАБУ разоблачили пятерых человек. Им объявлено о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации, а также в легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 255, ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в июле в Киеве ликвидировали масштабный мошеннический колл-центр. Его участники обманули граждан Соединенных Штатов Америки на сумму более 500 тысяч долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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