"Шегині — Медика" обмежать для автобусів: куди перенаправлять рейси

З 20 вересня автобуси, які прямують з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині — Медика", перенаправлятимуть на інші переходи через ремонтні роботи на польській стороні. За попередньою інформацією, такий режим діятиме до листопада 2027 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінвідновлення.

Для автобусів визначили три альтернативні пункти пропуску:

"Смільниця — Кросценко";

"Нижанковичі — Мальховіце";

"Краківець — Корчова".

Зміни стосуються автобусів, які виїжджають з України до Польщі. Перевізникам радять врахувати новий порядок під час планування маршрутів із 20 вересня.

Регулярні автобусні рейси можуть реєструватися в "єЧерзі" на виїзд з України за 30 днів до перетину кордону, нерегулярні — за три доби.

Нагадаємо, ще в червні Польща повідомила про намір обмежити автобусний рух через "Шегині — Медика" через масштабний ремонт на польській стороні, який планували проводити до листопада 2027 року. Після переговорів українська та польська сторони домовилися не обмежувати рух улітку.