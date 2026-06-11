Кордон не перекриють: автобуси через "Шегині – Медика" влітку їздитимуть без обмежень попри ремонт

Автобусний рух через пункт пропуску "Медика – Шегині" у напрямку Польщі працюватиме влітку без обмежень. Польща погодилася відтермінувати обмеження руху, які мали тривати 18 місяців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Питання було врегульовано за результатами переговорів між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща за сприяння Посольства України в Польщі.

10 червня польська сторона поінформувала про намір тимчасово обмежити автобусний рух через пункт пропуску "Медика – Шегині" у напрямку в’їзду до Польщі з 15 червня 2026 року до листопада 2027 року у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт.

З огляду на важливість цього маршруту, Мінрозвитку оперативно ініціювало консультації з польською стороною щодо можливих наслідків такого рішення для громадян та міжнародних перевізників.

"За результатами перемовин досягнуто домовленості про забезпечення оформлення автобусів на період літнього сезону навіть в умовах проведення ремонтних робіт", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, це дозволить зберегти стабільне транспортне сполучення між двома країнами.

Про подальші етапи реалізації проєкту реконструкції та можливі зміни в організації руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду з України. Найбільші черги зафіксовані на пунктах пропуску “Шегині”, “Краківець” та “Рава-Руська”.