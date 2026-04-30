У пункті пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Польщею обмежать рух: причина

У пункті пропуску "Медика - Шегині" на кордоні з Польщею триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття. Через це можливі зміни у ритмічності пропускних операцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що у зв'язку з проведенням робіт із заміни дорожнього покриття на польській стороні можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Роботи триватимуть орієнтовно 5 тижнів та охоплюватимуть як в'їзний, так і виїзний напрямки.

"Рух транспорту буде організовано поетапно. Під час виконання робіт на одній смузі транспортні засоби перенаправлятимуться на іншу", - зауважують у Держприкордонслужбі.

За інформацією польської сторони, 9 та 16 травня буде тимчасово перекрито дві під'їзні смуги до вагових платформ для вантажного транспорту на в'їзд до Польщі. У цей період вантажівки оформлюватимуться через смугу, призначену для автобусів.

У Держприкордонслужбі закликають водіїв враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею також тривають ремонтні роботи дорожнього покриття до 1 червня.