У пункті пропуску на кордоні з Польщею до червня обмежать рух: причина

У пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття до 1 червня. Через це можливі зміни у ритмічності пропускних операцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держприкордонслужба.

За даними відомства, з 09:00 24 квітня 2026 року орієнтовно до 1 червня 2026 року у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску "Рава-Руська" з українського боку триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття.

Ремонт здійснюватиметься поетапно на смугах руху як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України.

"У зв'язку з цим рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги. У період проведення робіт можливі незначні зміни у ритмічності пропускних операцій", - зауважують у Держприкордонслужбі.

Там закликають водіїв враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Додамо, 10 квітня 2026 року, на всіх зовнішніх кордонах Європейського Союзу розпочала роботу оновлена цифрова система контролю в’їзду та виїзду (EES).