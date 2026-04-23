Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Готівковий курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У пункті пропуску на кордоні з Польщею до червня обмежать рух: причина

Рава-Руська
У пункті пропуску "Рава-Руська" триватимуть ремонтні роботи / Львовский портал

У пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття до 1 червня. Через це можливі зміни у ритмічності пропускних операцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держприкордонслужба.

За даними відомства, з 09:00 24 квітня 2026 року орієнтовно до 1 червня 2026 року у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску "Рава-Руська" з українського боку триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття.

Ремонт здійснюватиметься поетапно на смугах руху як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України.

"У зв'язку з цим рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги. У період проведення робіт можливі незначні зміни у ритмічності пропускних операцій", - зауважують у Держприкордонслужбі.

Там закликають водіїв враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Додамо, 10 квітня 2026 року, на всіх зовнішніх кордонах Європейського Союзу розпочала роботу оновлена цифрова система контролю в’їзду та виїзду (EES). 

Автор:
Світлана Манько