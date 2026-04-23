В пункте пропуска на границе с Польшей до июня ограничат движение: причина

В пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей продлятся ремонтные работы дорожного покрытия до 1 июня. Поэтому возможны изменения в ритмичности пропускных операций.

По данным ведомства, с 09:00 24 апреля 2026 ориентировочно до 1 июня 2026 в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска "Рава-Русская" с украинской стороны будут продолжаться ремонтные работы дорожного покрытия.

Ремонт будет производиться поэтапно на полосах движения как на въезд в Украину, так и на выезд из Украины.

"В этой связи движение транспорта организуют в двустороннем режиме с использованием одной полосы. В период проведения работ возможны незначительные изменения в ритмичности пропускных операций", - отмечают в Госпогранслужбе.

Там призывают водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Добавим, 10 апреля 2026 г., на всех внешних границах Европейского Союза начала работу обновленная цифровая система контроля въезда и выезда (EES).