В ЕС заработала цифровая система контроля на границах: как изменились правила въезда

С сегодняшнего дня, 10 апреля 2026 г., на всех внешних границах Европейского Союза начала работу обновленная цифровая система контроля въезда и выезда (EES).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Этот день знаменует собой важную веху в безопасности европейских границ, поскольку Система въезда/выезда (EES) полностью заработает во всех странах Шенгенской зоны", – говорится в сообщении.

Новые правила касаются граждан стран, не входящих в ЕС, путешествующих в 29 европейских государств для краткосрочного пребывания.

Эта технологическая реформа окончательно заменяет традиционную штамповку паспортов на автоматизированный сбор биографических и биометрических данных.

По состоянию на сегодняшний день Система развернута на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС, говорится в отчете Еврокомиссии.

Также отмечается, что Еврокомиссия находится в тесном контакте с государствами-членами по внедрению EES.

Как работает система EES

Система Европейского выезда/въезда (EES) цифровым способом регистрирует каждого путешественника, фиксируя время, место пересечения границы, а также фото лица и отпечатки пальцев.

EES предусматривает внесение учредительных и биометрических данных граждан третьих стран. Процедура включает:

Сканирование паспорта.

Фотосъемка.

Снятие отпечатков пальцев (для детей до 12 лет без отпечатков).

При первом пересечении создается цифровая запись, далее данные будут сверяться автоматически.

Основной целью внедрения технологии является повышение безопасности и систематическое выявление лиц, превышающих разрешенный срок пребывания. Кроме того, автоматизация позволяет эффективно бороться с мошенничеством в области документов и подделкой личных данных.

Напомним, с 12 октября 2025 года Европейский Союз запустил EES. Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.

EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.