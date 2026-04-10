В ЕС заработала цифровая система контроля на границах: как изменились правила въезда
С сегодняшнего дня, 10 апреля 2026 г., на всех внешних границах Европейского Союза начала работу обновленная цифровая система контроля въезда и выезда (EES).
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
"Этот день знаменует собой важную веху в безопасности европейских границ, поскольку Система въезда/выезда (EES) полностью заработает во всех странах Шенгенской зоны", – говорится в сообщении.
Новые правила касаются граждан стран, не входящих в ЕС, путешествующих в 29 европейских государств для краткосрочного пребывания.
Эта технологическая реформа окончательно заменяет традиционную штамповку паспортов на автоматизированный сбор биографических и биометрических данных.
По состоянию на сегодняшний день Система развернута на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС, говорится в отчете Еврокомиссии.
Также отмечается, что Еврокомиссия находится в тесном контакте с государствами-членами по внедрению EES.
Как работает система EES
Система Европейского выезда/въезда (EES) цифровым способом регистрирует каждого путешественника, фиксируя время, место пересечения границы, а также фото лица и отпечатки пальцев.
EES предусматривает внесение учредительных и биометрических данных граждан третьих стран. Процедура включает:
- Сканирование паспорта.
- Фотосъемка.
- Снятие отпечатков пальцев (для детей до 12 лет без отпечатков).
При первом пересечении создается цифровая запись, далее данные будут сверяться автоматически.
Основной целью внедрения технологии является повышение безопасности и систематическое выявление лиц, превышающих разрешенный срок пребывания. Кроме того, автоматизация позволяет эффективно бороться с мошенничеством в области документов и подделкой личных данных.
Напомним, с 12 октября 2025 года Европейский Союз запустил EES. Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.
EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.