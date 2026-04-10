У ЄС запрацювала цифрова система контролю на кордонах: як змінилися правила в’їзду

Відсьогодні, 10 квітня 2026 року, на всіх зовнішніх кордонах Європейського Союзу розпочала роботу оновлена цифрова система контролю в’їзду та виїзду (EES).

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Цей день знаменує собою важливу віху в безпеці європейських кордонів, оскільки Система в'їзду/виїзду (EES) повністю запрацює у всіх країнах Шенгенської зони", – йдеться в повідомленні.

Нові правила стосуються громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують до 29 європейських держав для короткострокового перебування.

Ця технологічна реформа остаточно замінює традиційне штампування паспортів на автоматизований збір біографічних та біометричних даних.

Станом на сьогодні Система розгорнута на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС, йдеться у звіті Єврокомісії.

Також зазначається, що Єврокомісія знаходиться у тісному контакті з державами-членами щодо впровадження EES.

Як працює система EES

Система Європейського виїзду/в’їзду (EES) цифровим способом реєструє кожного мандрівника, фіксуючи час, місце перетину кордону, а також фото обличчя та відбитки пальців.

EES передбачає внесення установчих та біометричних даних громадян третіх країн. Процедура включає:

Сканування паспорта.

Фотографування.

Зняття відбитків пальців (для дітей до 12 років — без відбитків).

Під час першого перетину створюється цифровий запис, далі дані звірятимуть автоматично.

Основною метою впровадження технології є підвищення безпеки та систематичне виявлення осіб, які перевищують дозволений термін перебування. Крім того, автоматизація дозволяє ефективно боротися з шахрайством у сфері документів та підробкою особистих даних.

Нагадаємо, з 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запустив EES. Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.