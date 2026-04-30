В пункте пропуска "Медика – Шегини" на границе с Польшей ограничат движение: причина

Пункт пропуска "Медика-Шегини".

В пункте пропуска "Медика — Шегини" на границе с Польшей продолжатся ремонтные работы дорожного покрытия. Поэтому возможны изменения в ритмичности пропускных операций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпогранслужба.

В связи с проведением работ по замене дорожного покрытия на польской стороне возможно временное снижение пропускной способности.

Работы будут продолжаться ориентировочно 5 недель и будут охватывать как въездное, так и выездное направления.

"Движение транспорта будет организовано поэтапно. Во время выполнения работ на одной полосе транспортные средства будут перенаправляться на другую", - отмечают в Госпогранслужбе.

По информации польской стороны, 9 и 16 мая будут временно перекрыты две подъездные полосы к весовым платформам для грузового транспорта на въезд в Польшу. В этот период грузовики будут оформляться через полосу, предназначенную для автобусов.

В Госпогранслужбе призывают водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Напомним, в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей также продолжаются ремонтные работы дорожного покрытия до 1 июня.

Автор:
Светлана Манько