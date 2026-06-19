Ремонт на пункті пропуску "Шегині–Медика": як тепер їздитимуть пасажирські автобуси

Через ремонтні роботи популярний пункт пропуску “Шегині” може застрягти в чергах. Перевізникам терміново погодили альтернативні маршрути.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій.

Відтепер міжнародні перевізники, які мають дозволи на регулярні рейси через пункт пропуску "Шегині – Медика", зможуть використовувати їх для перетину кордону в інших локаціях.

Зокрема, йдеться про пункти пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" та "Смільниця – Кросценко".

Це рішення ухвалили для того, щоб належним чином використовувати пропускну спроможність українсько-польського кордону та уникнути транспортного колапсу через ремонтні роботи.

У відомстві нагадали, що з 15 червня 2026 року польська сторона розпочала ремонт на цьому пункті пропуску, що суттєво загрожувало сповільненням руху пасажирських автобусів.

Одразу після отримання офіційного повідомлення від польських колег, українське Мінрозвитку ініціювало перемовини для пошуку альтернативних маршрутів.

Завдяки оперативному переналаштуванню державних реєстрів, перевізники вже отримали технічну можливість бронювати місця в електронній черзі (єЧерга) на зазначені альтернативні пункти пропуску.

Мінрозвитку закликає міжнародних перевізників та логістичні компанії обов’язково враховувати ці зміни під час планування рейсів.

Використання альтернативних пунктів пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" та "Смільниця – Кросценко" допоможе не лише скоротити час у дорозі, а й забезпечить рівномірний розподіл транспортного навантаження на українсько-польській ділянці кордону.

Ремонт на КПП "Медика – Шегині"

10 червня польська сторона поінформувала про намір тимчасово обмежити автобусний рух через пункт пропуску "Медика – Шегині" у напрямку в’їзду до Польщі з 15 червня 2026 року до листопада 2027 року (18 місяців) у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт.

За результатами перемовин 11 червня досягнуто домовленості про забезпечення оформлення автобусів на період літнього сезону навіть в умовах проведення ремонтних робіт.