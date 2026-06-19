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Ціни на пальне 19 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 19 червня 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|78,32 грн (-3 коп.)
|А-95
|74,72 грн (-9 коп.)
|А-92
|68,89 грн (0 коп.)
|ДП
|79,30 грн (-77 коп.)
|Газ
|42,47 грн (-73 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|82,90
|43,90
|UPG
|75,90
|73,90
|77,20
|40,90
|WOG
|81,90
|78,90
|82,90
|43,90
|УКРНАФТА
|73,90
|73,90
|68,90
|77,90
|40,90
|SOCAR
|80,76
|77,90
|83,90
|44,47
|AMIC
|76,91
|74,02
|78,28
|41,90
|БРСМ-Нафта
|70,76
|74,97
|40,49
Нагадаємо, за перші два тижні червня в Україну імпортували 54 тисячі тонн бензину. Українські імпортери висооктанового пального зіткнулися зі зниженням пропозиції з боку Литви та Молдови під час сезонного зростання продажів на АЗС.