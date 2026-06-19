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Цены на топливо 19 июня 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 19 июня 2026 (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|78,32 грн (-3 коп.)
|А-95
|74,72 грн (-9 коп.)
|А-92
|68,89 грн (0 коп.)
|ДТ
|79,30 грн (-77 коп.)
|Газ
|42,47 грн (-73 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|82,90
|43,90
|UPG
|75,90
|73,90
|77,20
|40,90
|WOG
|81,90
|78,90
|82,90
|43,90
|УКРНАФТА
|73,90
|73,90
|68,90
|77,90
|40,90
|SOCAR
|80,76
|77,90
|83,90
|44,47
|AMIC
|76,91
|74,02
|78,28
|41,90
|БРСМ-Нафта
|70,76
|74,97
|40,49
Напомним, за первые две недели июня в Украину импортировали 54 тысяч тонн бензина. Украинские импортеры высокооктанового горючего столкнулись с понижением предложения со стороны Литвы и Молдовы во время сезонного роста продаж на АЗС.