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Ремонт на польському кордоні: КПП "Медика" пропускатиме лише до восьми автобусів за пів доби

кордон, прапори ЄС, України та Польщі
Обмеження для автобусів на кордоні з Польщею / ДПСУ

З 15 червня у польському пункті пропуску "Медика" стартують ремонтні роботи. Вони охоплять смуги руху, де проходять оформлення автобуси, що їдуть на вʼїзд до Польщі (виїзд з України).

Як пише Delo.ua, про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Прикордонники повідомляють, що автобусне сполучення працюватиме. Повністю закривати напрямок не будуть, проте оформлення та пропуск пасажирського транспорту триватиме зі значними затримками.

Нова орієнтовна пропускна спроможність ділянки становитиме лише до 8 автобусів упродовж 12 годин. Через дорожні роботи загальна швидкість оформлення цього напрямку впаде.

Пасажирам та перевізникам необхідно врахувати ці зміни під час планування поїздок і за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону.

Пункт "Шегині - Медика" є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом.

Ремонт на КПП "Медика – Шегині"

10 червня польська сторона поінформувала про намір тимчасово обмежити автобусний рух через пункт пропуску "Медика – Шегині" у напрямку в’їзду до Польщі з 15 червня 2026 року до листопада 2027 року (18 місяців) у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт.

З огляду на важливість цього маршруту, Мінрозвитку оперативно ініціювало консультації з польською стороною щодо можливих наслідків такого рішення для громадян та міжнародних перевізників.

За результатами перемовин 11 червня досягнуто домовленості про забезпечення оформлення автобусів на період літнього сезону навіть в умовах проведення ремонтних робіт.

Автор:
Тетяна Ковальчук