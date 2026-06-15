Ремонт на польской границе: КПП "Медика" будет пропускать только до восьми автобусов за полсуток

С 15 июня в польском пункте пропуска "Медика" стартуют ремонтные работы. Они охватят полосы движения, где проходят оформление автобуса, едущего на въезд в Польшу (выезд из Украины).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины .

Пограничники сообщают, что автобусное сообщение будет работать. Полностью закрывать направление не будут, однако оформление и пропуск пассажирского транспорта будет продолжаться со значительными задержками.

Новая ориентировочная пропускная способность участка составит всего до 8 автобусов в течение 12 часов. Из-за дорожных работ общая скорость оформления этого направления упадет.

Пассажирам и перевозчикам необходимо учесть эти изменения при планировании поездок и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы.

Пункт "Шегини - Медика" - один из самых загруженных пунктов пропуска на украинско-польской границе и ежедневно обеспечивает значительный объем международных пассажирских перевозок автобусным и легковым транспортом.

Ремонт на КПП "Медика – Шегини"

10 июня польская сторона проинформировала о намерении временно ограничить автобусное движение через пункт пропуска "Медика - Шегини" в направлении въезда в Польшу с 15 июня 2026 года по ноябрь 2027 года (18 месяцев) в связи с проведением масштабных ремонтных работ.

Учитывая важность этого маршрута, Минразвития оперативно инициировало консультации с польской стороной по поводу возможных последствий такого решения для граждан и международных перевозчиков.

По результатам переговоров 11 июня достигнута договоренность об обеспечении оформления автобусов на период летнего сезона даже в условиях проведения ремонтных работ.