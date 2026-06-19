В яких країнах ЄС найдорожчі та найнижчі ціни

Ціни на товари та послуги повсякденного попиту в 27 країнах Європейського Союзу значно відрізняються. Найвищий рівень вартості життя серед країн ЄС зафіксовано в Данії, а найнижчий - в Болгарії.

Як пише Delo.ua, про це свідчать нові дані Євростату.

Зазначається, що у минулому році найвищий рівень вартості життя серед країн ЄС зафіксовано в Данії – він виявився на 40% більшим за середній по Євросоюзу. Далі йдуть Ірландія (+36%) та Люксембург (+32%).

Рейтинг найдешевших країн ЄС очолила Болгарія, де споживчий кошик коштує на 37% менше за середній показник по ЄС. на другий сходинці опинилася, Румунія (-35%), а третє місце посіла Польща (-27%).

Витрати на житло, що становлять найбільшу частку витрат європейців, зафіксовано в Ірландії, де вони перевищували середній рівень по ЄС на 90%, тоді як у Болгарії вони були на 59% нижчими за середні показники по Євросоюзу.

Найвищий рівень цін продуктів харчування та безалкогольних напоїв зафіксовано в Люксембурзі, де він на 22% перевищував середній показник по ЄС, тоді як найнижчі значення спостерігалися в Румунії – на 20% нижче за середньоєвропейський рівень.

Інфографіка: Євростат

За даними Євростату, найнижчі темпи росту цін зафіксовано в Данії та на Кіпрі, тоді як найвищий показник зберігається в Румунії, де інфляція сягнула 8,3%.

Нагадаємо, станом на 30 квітня 2026 року кількість громадян України із тимчасовим захистом в ЄС досягла 4,37 мільйона осіб. За один місяць цей показник зріс на 42 990 осіб (+1,0%), при цьому найбільший приріст зафіксовано у Польщі, Італії та Німеччині.