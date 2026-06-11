У ЄС зросла кількість українських біженців: які країни прийняли найбільше

Станом на 30 квітня 2026 року кількість громадян України із тимчасовим захистом в ЄС досягла 4,37 мільйона осіб. За один місяць цей показник зріс на 42 990 осіб (+1,0%), при цьому найбільший приріст зафіксовано у Польщі, Італії та Німеччині.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані Євростату.

Країнами ЄС, які приймають найбільшу кількість осіб, що отримали тимчасовий захист з України, є:

Німеччина — 1 279 660 осіб (29,3% від загальної кількості осіб у ЄС);

Польща — 971 255 осіб (22,2%);

Чехія — 384 435 осіб (8,8%).

У звіті зазначається, що кількість українських біженців зросла у 24 країнах ЄС та зменшилася у 3 державах. Найбільше абсолютне збільшення спостерігалося :

Польщі (+9 850 осіб);

Італії (+7 020);

Німеччині (+4 705).

У той же час, зменшення громадян України з тимчасовим захистом зафіксовано у Франції (-440 осіб) та Ірландії (-125).

розподіл біженців з України в ЄС / Євростат

Найвищі показники кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб місцевого населення спостерігалися в Чехії — 35,2, Польщі (26,6) та Словаччині (26,5), порівняно з показником 9,7 на рівні всього Європейського Союзу.

Загалом, станом на 30 квітня 2026 року, громадяни України становили понад 98,5% від загальної кількості осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Демографічний розподіл серед цієї групи виглядає так:

дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості; дорослі чоловіки — 26,7%; неповнолітні — майже третину (29,9%) усіх осіб.

Нагадаємо, станом на кінець березня 2026 року в Євросоюзі під тимчасовим захистом перебувало 4,33 мільйона українців, що на 68 980 осіб (або 1,6%) менше порівняно з лютим 2026 року.