У Чехії готують нові обмеження для українських біженців: нові ініціативи уряду

Уряд Чехії схвалив законодавчі зміни, які передбачають посилення правил перебування та надання фінансової допомоги українським біженцям. Влада пояснює ініціативу боротьбою зі зловживаннями соціальною підтримкою та необхідністю перегляду умов тимчасового захисту.

Що зміниться для українців у Чехії

Нові правила мають посилити контроль за гуманітарною допомогою та дозволами на проживання. Зокрема, чеська влада хоче позбавити права на підтримку тих українців, які фактично не проживають у країні постійно.

Крім того, уряд планує скасувати виняток для українських автомобілів, які досі були звільнені від обов’язкового технічного огляду. У Празі вважають, що така пільга більше не є виправданою.

Поправки ще має розглянути та затвердити парламент Чехії.

Міністр внутрішніх справ Любомір Метнар повідомив, що станом на березень у Чехії перебували близько 385 тисяч українських біженців. За даними ЄС, країна залишається лідером серед держав Євросоюзу за кількістю українців із тимчасовим захистом у перерахунку на душу населення.

Водночас у Євросоюзі вже обговорюють можливе продовження тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. Серед пропозицій — обмеження захисту для чоловіків призовного віку через потребу України у військових та працівниках для відбудови країни.

Чи повернуться українці додому?

Нагадаємо, станом на кінець березня 2026 року в Євросоюзі під тимчасовим захистом перебуває 4,33 мільйона українців, що на 68 980 осіб (або 1,6%) менше порівняно з лютим 2026 року. Найбільше українських біженців нині перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук Елла Лібанова вважає, що чим довше триває війна, тим менше українців повернуться на Батьківщину після її завершення.

За її словами, наразі 70% жінок за кордоном працевлаштовані, що вказує на те, що вони не планують повертатися до України.

Лібанова припускає, що після припинення дії воєнного стану до України повернеться лише третина біженців. Вона також зауважила, що після завершення війни може розпочатися нова хвиля міграції. Йдеться про чоловіків, які, ймовірно, виїдуть за кордон, щоб возз’єднатися зі своїми родинами.