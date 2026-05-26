В Чехии готовятся ограничения для украинских беженцев: новые инициативы правительства

Прага Чехия
В Чехии могут отменить часть льгот для украинцев / Freepik

Правительство Чехии одобрило законодательные изменения, предусматривающие ужесточение правил пребывания и предоставления финансовой помощи украинским беженцам. Власти объясняют инициативу борьбы со злоупотреблениями социальной поддержкой и необходимостью пересмотра условий временной защиты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Что изменится для украинцев в Чехии

Новые правила должны усилить контроль за гуманитарной помощью и видами на жительство. В частности, чешские власти хотят лишить права на поддержку тех украинцев, которые фактически не проживают в стране постоянно.

Кроме того, правительство планирует отменить исключение для украинских автомобилей, до сих пор освобожденных от обязательного технического осмотра. В Праге считают, что такая льгота больше не оправдана.

Поправки еще предстоит рассмотреть и утвердить парламент Чехии.

Министр внутренних дел Любомир Метнар сообщил, что по состоянию на март в Чехии находились около 385 тысяч украинских беженцев. По данным ЕС, страна остается лидером среди государств Евросоюза по количеству украинцев с временной защитой в пересчете на душу населения.

В то же время, в Евросоюзе уже обсуждают возможное продолжение временной защиты для украинцев после марта 2027 года. Среди предложений - ограничение защиты для мужчин призывного возраста из-за нужды Украины в военных и работниках для восстановления страны.

Вернутся ли украинцы домой?

Напомним, по состоянию на конец марта 2026 года в Евросоюзе под временной защитой находится 4,33 миллиона украинцев, что на 68 980 человек (или 1,6%) меньше по сравнению с февралем 2026 года. Больше украинских беженцев сейчас находится в Германии, Польше и Чехии.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Национальной академии наук Элла Либанова считает, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев вернутся на Родину после ее завершения.

По ее словам, в настоящее время 70% женщин за границей трудоустроены, что указывает на то, что они не планируют возвращаться в Украину.

Либанова предполагает, что после прекращения действия военного положения в Украину вернется только треть беженцев. Она также отметила, что после войны может начаться новая волна миграции. Речь идет о мужчинах, которые, вероятно, уедут за границу, чтобы воссоединиться со своими семьями.

Автор:
Ольга Опенько