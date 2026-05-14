ЕС может продлить защиту беженцев из Украины до 2028 года

ЕС готовит продолжение защиты украинцев до 2028 года / Depositphotos

Европейский союз может продлить временную защиту для украинцев до 2028 года. Это позволит беженцам из Украины и дальше легально жить и получать помощь,

Как пишет Delo.ua, об этом заявила специальная посланница Европейского Союза по вопросам украинцев Ильва Йоганссон в интервью Deutsche Welle.

ЕС готовит продолжение защиты украинцев  

"Судя по текущей ситуации, я думаю, что от Европейской Комиссии поступит предложение продлить временную защиту для украинцев до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся", - подчеркнула чиновница.

По ее словам, сейчас между странами-членами ЕС идут обсуждения подходов к временной защите для украинцев.

"По моему мнению, похоже, что мы дойдем до продолжения временной защиты, возможно, с некоторыми незначительными коррективами, но в основном — еще на один год. Я ожидаю предложения достаточно скоро, поскольку государства-члены готовы это сделать", — подчеркнула Йоханссон.

Она добавила, что в условиях отсутствия мирного соглашения между Киевом и Москвой "люди должны иметь уверенность в том, что будет происходить дальше".

Беженцы из Украины под временной защитой

Напомним, действующий механизм временной защиты был активирован Евросоюзом в 2022 году как экстренное мероприятие на ограниченный срок, но затем его несколько раз продолжали.

В настоящее время он действует до марта 2027 года .

Отметим, что по состоянию на конец марта 2026 года в Евросоюзе под временной защитой находится 4,33 миллиона украинцев, что на 68 980 человек (или 1,6%) меньше по сравнению с февралем 2026 года. Больше украинских беженцев сейчас находится в Германии, Польше и Чехии.

Структура этой группы остается почти неизменной:

  • 43,3%   – взрослые женщины;
  • 30,1%   – дети и несовершеннолетние;
  • 26,6%   – взрослые мужчины.
Автор:
Светлана Манько