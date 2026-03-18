Ціни в Європі: в яких країнах ЄС зафіксовано найвищу та найнижчу інфляцію

Річний рівень інфляції в єврозоні у лютому 2026 року зріс до 1,9% порівняно з 1,7% у січні. За даними Євростату, найнижчі темпи росту цін зафіксовано в Данії та на Кіпрі, тоді як найвищий показник зберігається в Румунії, де інфляція сягнула 8,3%.

Найнижчі річні показники були зареєстровані в Данії (0,5%), Кіпрі (0,9%), Чехії (1,0%), Франції (1,1%) та Італії (1,5%), а найвищі — у Румунії (8,3%), Словаччині (4,0%), Хорватії (3,9%), Литви (3,3%) та Естонії (3,2%). Загалом, порівняно з січнем 2026 року, річна інфляція знизилася в одинадцяти державах-членах, залишилася стабільною в чотирьох та зросла в дванадцяти.

рівень інфляції в країнах ЄС / Євростат

У лютому 2026 року послуги здорожчали на 1,54 відсоткових пункти, продукти харчування, алкоголь та тютюн на 0,48 (в.п.) та неенергетичні промислові товари на 0,17 (в.п.). Ці сфери зробили позитивний внесок у річний рівень інфляції в єврозоні, тоді як енергетика (-0,30 в.п.) мала негативний внесок.

На приклад у сусідній Румунії найбільше зростання цін було зафіксовано у сфері послуг – на 11,37%, далі йдуть непродовольчі (9,41%) та продовольчі товари (7,89%). Однак, незважаючи на те, що країна займає першість по рівню інфляції у ЄС, її Національний банк (BNR) на кінець 2026 року очікує інфляцію на рівні 3,9%, що вище попереднього прогнозу в 3,7%, а на кінець 2027 року очікує її уповільнення до 2,7%.

Інфляція в Україні

У лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1,0% порівняно із січнем і на 7,6% — у річному вимірі. Базова інфляція за місяць становила 0,7%, а за рік — 7,0%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Серед продуктів харчування найбільше подорожчали овочі, що є типовим явищем для цього періоду – 13%. На 6,1–0,4% зросли ціни на фрукти, продукти переробки зернових, яйця, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину, молоко, безалкогольні напої.

Також відчутно здорожчали послуги зв'язку, алкогольні напої, тютюнові вироби та пальне.