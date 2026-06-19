Українські виробники безпілотників просувають свої технології на ринки Азії – Reuters

Українські виробники БПЛА (UForce, Skyeton, “Генерал Черешня” виходять на ринки Азії на тлі зростання оборонних витрат через загрозу навколо Тайваню. Компанії шукають партнерів для виробництва техніки в Японії, а також на Тайвані та Філіппінах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Експансія на ринки Східної Азії

Українські оборонні компанії прагнуть розгорнути ліцензійне виробництво в Японії — промисловому гіганті, який нещодавно зняв обмеження на експорт зброї.

За даними Reuters, Токіо виділив майже 2 мільярди доларів на безпілотні системи та планує збільшити виробництво до 80 тисяч одиниць на рік, проте це значно менше за потреби регіону.

Зокрема, компанія Skyeton пропонує свої далекобійні дрони для патрулювання тисяч японських островів.

Виробник безпілотників-камікадзе "Генерал Черешня"вже провів низку переговорів із місцевими урядовцями. Водночас розробник софту Swarmer за підтримки засновника компанії Rakuten продемонстрував японським військовим роботу штучного інтелекту для керування роєм дронів.

Стратегічне партнерство та заміна Китаю

Морська географія Східної Азії вимагає передових рішень. Ударні морські дрони UForce вже пройшли секретні випробування американських військових на півдні Філіппін.

Українська компанія UForce, яка виробляє ударні морські дрони Magura, у квітні провела переговори з японськими урядовцями та оборонними підрядниками про можливе виробництва своїх безпілотників у Японії.

Гендиректор UForce Олег Рогинський заявив агентству, що досвід застосування морських дронів у Чорному морі може бути корисним для країн Східної Азії, попри відмінності в географії регіонів.

Окремим вектором є співпраця з Тайванем. Українська асоціація IRON провела непублічні зустрічі з тайванськими фірмами в Тайчжуні.

Окрім спільних розробок, метою українських виробників є повна відмова від китайських компонентів. Вони планують купувати мікроелектроніку та оптику на Тайвані та в Японії, щоб ліквідувати залежність від постачань із КНР.

Нагадаємо, країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розглядають можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів.