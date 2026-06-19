Украинские производители беспилотников продвигают свои технологии на рынки Азии – Reuters

Украинские производители БПЛА (UForce, Skyeton, “Генерал Черешня”) выходят на рынки Азии на фоне роста оборонных расходов из-за угрозы вокруг Тайваня. Компании ищут партнеров по производству техники в Японии, а также на Тайване и Филиппинах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Экспансия на рынки Восточной Азии

Украинские оборонные компании стремятся развернуть лицензионное производство в Японии — промышленном гиганте, недавно снявшем ограничение на экспорт оружия.

По данным Reuters, Токио выделил почти 2 миллиарда долларов на беспилотные системы и планирует увеличить производство до 80 000 единиц в год, но этого значительно меньше, чем потребности региона.

В частности, компания Skyeton предлагает свои дальнобойные дроны для патрулирования тысяч японских островов.

Производитель беспилотников-камикадзе "Генерал Черешня" уже провел ряд переговоров с местными чиновниками. В то же время разработчик софта Swarmer при поддержке основателя компании Rakuten продемонстрировал японским военным работу искусственного интеллекта для управления роем дронов.

Стратегическое партнерство и замена Китая

Морская география в Восточной Азии требует передовых решений. Ударные морские дроны UForce уже прошли секретные испытания американских военных на юге Филиппин.

Украинская компания UForce, производящая ударные морские дроны Magura, в апреле провела переговоры с японскими чиновниками и оборонными подрядчиками о возможном производстве своих беспилотников в Японии.

Гендиректор UForce Олег Рогинский заявил агентству, что опыт применения морских дронов в Черном море может быть полезен странам Восточной Азии, несмотря на различия в географии регионов.

Отдельным вектором есть сотрудничество с Тайванем. Украинская ассоциация IRON провела непубличные встречи с тайваньскими фирмами в Тайчжуне.

Помимо совместных разработок целью украинских производителей является полный отказ от китайских компонентов. Они планируют покупать микроэлектронику и оптику на Тайване и Японии, чтобы ликвидировать зависимость от поставок из КНР.

Напомним, страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, рассматривают возможность закупки украинских дронов-перехватчиков .