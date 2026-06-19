Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

+0,11

EUR

51,46

--0,47

Наличный курс:

USD

45,03

44,93

EUR

52,10

51,82

Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государство увеличивает компенсации на мелиорацию для аграриев

Государство увеличивает компенсации на мелиорацию для аграриев
Государство увеличивает компенсации на мелиорацию для аграриев / Depositphotos

Правительство запускает новую программу поддержки аграриев, которая предусматривает безвозвратную помощь на закупку украинских комплексных минеральных удобрений, а также увеличивает компенсацию на мелиорацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Аграрии смогут получить до 1000 грн. на гектар на удобрения и более 30 тыс. грн. на гектар на орошение, а на прифронтовых территориях — более 48 тыс. грн. на гектар.

Помощь на закупку комплексных минеральных удобрений украинского производства будут предоставлять из расчета до 7 тонн на каждые 100 гектаров угодий. Подать заявку аграрии смогут через Государственный аграрный реестр.

Также правительство расширяет государственную поддержку мелиорации. Максимальный размер компенсации для аграриев и организаций водопользователей увеличили до 30 тыс. грн на гектар по всей Украине, а на прифронтовых территориях — до более 48 тыс. грн на гектар.

Ожидается, что это позволит фермерам быстрее восстанавливать и модернизировать оросительные системы и расширять площади орошения. С 2027 года такая поддержка будет ежегодно индексироваться.

Правительство также сообщило, что уже начало модернизацию оросительных систем в Одесской области, а государственную поддержку для развития мелиорации на прифронтовых территориях увеличило до 80%.

Кроме того, на этой неделе первые пять агропроизводителей из регионов прифронтовых получили повышенную компенсацию — 40% стоимости украинской сельхозтехники.

По данным правительства, с начала года от малых фермеров поступили заявки на 1,1 млрд грн помощи в рамках европейских программ. Эти средства должны быть выплатены в течение ближайшего месяца.

Заметим, аграриям будут компенсировать часть расходов на приобретение удобрений украинского производства, что должно увеличить привлекательность ПАО "Сумыхимпром", которое уже несколько раз Фонд госимущества пытался выставить на приватизацию.

Автор:
Татьяна Гойденко