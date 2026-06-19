Государство увеличивает компенсации на мелиорацию для аграриев

Правительство запускает новую программу поддержки аграриев, которая предусматривает безвозвратную помощь на закупку украинских комплексных минеральных удобрений, а также увеличивает компенсацию на мелиорацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Аграрии смогут получить до 1000 грн. на гектар на удобрения и более 30 тыс. грн. на гектар на орошение, а на прифронтовых территориях — более 48 тыс. грн. на гектар.

Помощь на закупку комплексных минеральных удобрений украинского производства будут предоставлять из расчета до 7 тонн на каждые 100 гектаров угодий. Подать заявку аграрии смогут через Государственный аграрный реестр.

Также правительство расширяет государственную поддержку мелиорации. Максимальный размер компенсации для аграриев и организаций водопользователей увеличили до 30 тыс. грн на гектар по всей Украине, а на прифронтовых территориях — до более 48 тыс. грн на гектар.

Ожидается, что это позволит фермерам быстрее восстанавливать и модернизировать оросительные системы и расширять площади орошения. С 2027 года такая поддержка будет ежегодно индексироваться.

Правительство также сообщило, что уже начало модернизацию оросительных систем в Одесской области, а государственную поддержку для развития мелиорации на прифронтовых территориях увеличило до 80%.

Кроме того, на этой неделе первые пять агропроизводителей из регионов прифронтовых получили повышенную компенсацию — 40% стоимости украинской сельхозтехники.

По данным правительства, с начала года от малых фермеров поступили заявки на 1,1 млрд грн помощи в рамках европейских программ. Эти средства должны быть выплатены в течение ближайшего месяца.

Заметим, аграриям будут компенсировать часть расходов на приобретение удобрений украинского производства, что должно увеличить привлекательность ПАО "Сумыхимпром", которое уже несколько раз Фонд госимущества пытался выставить на приватизацию.