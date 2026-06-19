Держава збільшує компенсації на меліорацію для аграріїв

Уряд запускає нову програму підтримки аграріїв, яка передбачає безповоротну допомогу на закупівлю українських комплексних мінеральних добрив, а також збільшує компенсації на меліорацію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Аграрії зможуть отримати до 1000 грн на гектар на добрива та понад 30 тис. грн на гектар на зрошення, а на прифронтових територіях — понад 48 тис. грн на гектар.

Допомогу на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва надаватимуть із розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Подати заявку аграрії зможуть через Державний аграрний реєстр.

Також уряд розширює державну підтримку меліорації. Максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів збільшили до понад 30 тис. грн на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях — до понад 48 тис. грн на гектар.

Очікується, що це дозволить фермерам швидше відновлювати та модернізувати зрошувальні системи, а також розширювати площі зрошення. Із 2027 року така підтримка щороку індексуватиметься.

Уряд також повідомив, що вже розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, а державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях збільшив до 80%.

Крім того, цього тижня перші п’ять агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію — 40% вартості української сільгосптехніки.

За даними уряду, з початку року від малих фермерів надійшли заявки на 1,1 млрд грн допомоги у межах європейських програм. Ці кошти мають виплатити протягом найближчого місяця.

Зауважимо, аграріям компенсуватимуть частину витрат на придбання добрив українського виробництва, що має збільшити привабливість ПАТ "Сумихімпром", яке вже кілька разів Фонд держмайна намагався виставити на приватизацію.