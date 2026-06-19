Курс валют на 20-21 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20-21 июня (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 19 июня.

Курс доллара

1 доллар США – 44,91 грн.

Курс евро

1 евро – 51,46 грн.

Курс злотого

1 злотый – 12,08 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,91/45,00 Евро 51,75/52,00 Злотый 12,10/12,23

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,45/45,05 50,80/51,80 Ощадбанк 44,70/ 45,20 51,25/52,15 11,60/12,45 ПУМБ 44,70/45,30 51,60/52,30 Укргазбанк 44,70/ 45,20 51,25/52,15 11,60/12,45 Райффайзен 44,70/ 45,07 51,00/51,75

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.