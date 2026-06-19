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Курс валют на 20-21 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Нацбанк встановив офіційний курс на вихідні / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20-21 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 19 червня.

Курс долара

  • 1 долар США – 44,91 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 51,46 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  12,08 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,91/45,00
Євро 51,75/52,00
Злотий 12,10/12,23

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 19 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,45/45,05 50,80/51,80
Ощадбанк 44,70/ 45,20 51,25/52,15 11,60 / 12,45
ПУМБ 44,70/45,30 51,60/52,30
Укргазбанк 44,70/ 45,20 51,25/52,15 11,60 / 12,45
Райффайзен 44,70/ 45,07 51,00 / 51,75

Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.

Автор:
Світлана Манько