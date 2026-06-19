- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 20-21 червня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20-21 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 19 червня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,91 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,46 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12,08 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,91/45,00
|Євро
|51,75/52,00
|Злотий
|12,10/12,23
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 19 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,45/45,05
|50,80/51,80
|Ощадбанк
|44,70/ 45,20
|51,25/52,15
|11,60 / 12,45
|ПУМБ
|44,70/45,30
|51,60/52,30
|Укргазбанк
|44,70/ 45,20
|51,25/52,15
|11,60 / 12,45
|Райффайзен
|44,70/ 45,07
|51,00 / 51,75
Нагадаємо, український валютний ринок увійшов у червень із відносною стабільністю, але зберігає вразливість до зовнішніх і внутрішніх факторів. На тлі воєнних ризиків і високого імпортного попиту долар оновив максимальні значення. Водночас експерти не прогнозують різких коливань у найближчій перспективі, хоча поступове ослаблення гривні залишається ймовірним.