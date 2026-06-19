Харьков получит €32 млн от ЕС на новые котельные и когенерацию

Европейский банк реконструкции и развития утвердил предоставление Харькову кредита в €15 млн на восстановление централизованного теплоснабжения. Финансирование дополнит инвестиционный грант Европейского Союза на €17 млн, так что общая стоимость проекта составляет €32 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБРР .

Кредит будет предоставлен городу Харькову для закупки распределенных и устойчивых мощностей по производству тепла и электроэнергии. Из-за военных рисков заем также будет иметь частичную гарантию ЕС на условиях покрытия риска первых убытков.

Средства кредита и гранта планируют направить на приобретение:

до 22 малых и средних модульных котельных на природном газе вместе с когенерационными установками;

5 малых когенерационных установок для имеющихся котельных.

Проект должен восстановить услуги централизованного теплоснабжения, прерванные в феврале 2026 года после критического повреждения Харьковской ТЭЦ-5.

По оценке ЕБРР, реализация проекта позволит сократить выброс парниковых газов на 19 091 тонну CO 2 -эквивалента в год.

С начала 2026 года Украина получила более 2250 единиц энергетического оборудования в рамках международной помощи. Речь идет о генераторах, трансформаторах, блочно-модульных котельных, когенерационных установках и другом критически важном оборудовании.