- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Харьков получит €32 млн от ЕС на новые котельные и когенерацию
Европейский банк реконструкции и развития утвердил предоставление Харькову кредита в €15 млн на восстановление централизованного теплоснабжения. Финансирование дополнит инвестиционный грант Европейского Союза на €17 млн, так что общая стоимость проекта составляет €32 млн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБРР .
Кредит будет предоставлен городу Харькову для закупки распределенных и устойчивых мощностей по производству тепла и электроэнергии. Из-за военных рисков заем также будет иметь частичную гарантию ЕС на условиях покрытия риска первых убытков.
Средства кредита и гранта планируют направить на приобретение:
- до 22 малых и средних модульных котельных на природном газе вместе с когенерационными установками;
- 5 малых когенерационных установок для имеющихся котельных.
Проект должен восстановить услуги централизованного теплоснабжения, прерванные в феврале 2026 года после критического повреждения Харьковской ТЭЦ-5.
По оценке ЕБРР, реализация проекта позволит сократить выброс парниковых газов на 19 091 тонну CO 2 -эквивалента в год.
С начала 2026 года Украина получила более 2250 единиц энергетического оборудования в рамках международной помощи. Речь идет о генераторах, трансформаторах, блочно-модульных котельных, когенерационных установках и другом критически важном оборудовании.