Харків отримає €32 млн від ЄС на нові котельні та когенерацію

Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив надання Харкову кредиту до €15 млн на відновлення централізованого теплопостачання. Фінансування доповнить інвестиційний грант Європейського Союзу на €17 млн, тож загальна вартість проєкту становить €32 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБРР.

Кредит нададуть місту Харкову для закупівлі розподілених і стійких потужностей з виробництва тепла та електроенергії. Через воєнні ризики позика також матиме часткову гарантію ЄС на умовах покриття ризику перших збитків.

Кошти кредиту та гранту планують спрямувати на придбання:

до 22 малих і середніх модульних котелень на природному газі разом із когенераційними установками;

5 малих когенераційних установок для наявних котелень.

Проєкт має відновити послуги централізованого теплопостачання, які були перервані у лютому 2026 року після критичного пошкодження Харківської ТЕЦ-5.

За оцінкою ЄБРР, реалізація проєкту дозволить скоротити викиди парникових газів на 19 091 тонну CO 2 -еквіваленту на рік.

Додамо, з початку 2026 року Україна отримала понад 2250 одиниць енергетичного обладнання в межах міжнародної допомоги. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та інше критично важливе устаткування.