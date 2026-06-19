Ремонт на пункте пропуска "Шегини-Медика": как теперь будут ездить пассажирские автобусы

Из-за ремонтных работ популярный пункт пропуска "Шегини" может застрять в очередях. Перевозчикам срочно согласовали альтернативные маршруты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий.

Теперь международные перевозчики, имеющие разрешения на регулярные рейсы через пункт пропуска "Шегини - Медика", смогут использовать их для пересечения границы в других локациях.

В частности, речь идет о пунктах пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" и "Смольница - Кросценко".

Это решение было принято для того, чтобы должным образом использовать пропускную способность украинско-польской границы и избежать транспортного коллапса из-за ремонтных работ.

В ведомстве напомнили, что с 15 июня 2026 года польская сторона начала ремонт в этом пункте пропуска, что существенно угрожало замедлением движения пассажирских автобусов.

Сразу после получения официального сообщения от польских коллег, украинское Минразвития инициировало переговоры по поиску альтернативных маршрутов.

Благодаря оперативной перенастройке государственных реестров, перевозчики уже получили техническую возможность бронировать места в электронной очереди на указанные альтернативные пункты пропуска.

Минразвития призывает международных перевозчиков и логистические компании обязательно учитывать эти изменения при планировании рейсов.

Использование альтернативных пунктов пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" и "Смольница - Кросценко" поможет не только сократить время в пути, но и обеспечит равномерное распределение транспортной погрузки на украинско-польском участке границы.

Ремонт на КПП "Медика – Шегини"

10 июня польская сторона проинформировала о намерении временно ограничить автобусное движение через пункт пропуска "Медика – Шегини" в направлении въезда в Польшу с 15 июня 2026 года по ноябрь 2027 года (18 месяцев) в связи с проведением масштабных ремонтных работ.

По результатам переговоров 11 июня достигнута договоренность о обеспечение оформления автобусов в период летнего сезона даже в условиях проведения ремонтных работ.