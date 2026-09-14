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Правительство предлагает реформировать НКЦБФР: как изменится управление регулятором

НКЦБФР
Правительство предлагает реформировать НКЦБФР

Правительство предлагает перестроить систему управления Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Законопроект №16067 предусматривает создание отдельного Совета комиссии, открытый конкурсный отбор руководства и двухуровневую структуру управления регулятором.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Законопроект должен закрепить за НКЦБФР статус постоянно действующего центрального органа исполнительной власти со специальным статусом и юридического лица публичного права. Образовывать комиссию должен Кабинет министров.

Для регулятора предлагают ввести двухуровневую модель управления. Она будет состоять из Совета комиссии, самой комиссии как коллегиального исполнительного органа и его офиса.

Совет НКЦБФР будет иметь пятерых членов:

  • трех независимых членов;
  • одного представителя Верховной Рады;
  • одного представителя Кабинета министров.

К ее полномочиям предлагается отнести утверждение стратегии развития рынков, годовых и среднесрочных планов работы, согласование смет и надзор за деятельностью НКЦБФР.

Также совет должен организовывать конкурсный отбор руководства, проводить оценку работы регулятора, обеспечивать внешний и внутренний аудит, комплаенс и систему управления рисками.

Сама комиссия будет оставаться коллегиальным исполнительным органом в составе председателя и четырех членов. Она будет регулировать рынки капитала, будет принимать нормативно-правовые акты и реализовывать утвержденную Советом стратегию.

Председателя и членов НКЦБФР предлагают отбирать через открытый конкурс, после чего их будет назначать Кабмин. Законопроект также будет определять сроки их полномочий, квалификационные требования, ограничения по совместительству и основания для увольнения.

Отдельно предусмотрена ежегодная отчетность председателя НКЦБФР перед Верховной Радой и урегулирование работы территориальных органов офиса комиссии.

Напомним, реформа управления НКЦБФР проходит параллельно с адаптацией украинского рынка капитала к европейскому регулированию. Ранее комиссия сообщала, что Украина готовит рынок капитала к правилам ЕС, в частности, работает над приближением регуляторной системы к стандартам, которые будут действовать после вступления в Евросоюз.

Автор:
Татьяна Гойденко

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