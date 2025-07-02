Как инвестировать с 1000 гривен — советы от предпринимателя, создавшего успешный финансовый холдинг

Куда лучше инвестировать – в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер – Дмитрий Богодухов, основатель и руководитель группы компаний AccessFinance, специализирующейся на финансовых услугах, включая кредитование и лизинг для физлиц и бизнеса. Компания активно развивает альтернативное кредитование в Украине, предлагая инвесторам возможность вкладывать в продукты с высоким потенциалом прибыли. В настоящее время лизинговый и кредитный портфель группы превысил 200 млн грн, а вместе с ней зарабатывают около 1000 инвесторов. Планы амбициозные – нарастить активы до 1 млрд грн и привлечь более 10 тысяч частных инвесторов.

Как давно вы начали инвестировать? Какие советы дали бы себе на старте?

— Первые инвестиции начались еще со студенческих лет в 90-х, когда в Украине только начинал зарождаться бизнес. Тогда был культ бизнесмена и все хотели что-нибудь купить-перепродать. Официальные обменники продавали доллары по искусственно установленному заниженному курсу, а на улице уже формировался реальный рынок.

И я будучи студентом, стоял у обменников и зарабатывал деньги на разнице курса: покупал дешевле и сразу продавал дороже. Такая маржа давала очень хороший заработок – около 50 долларов в день. А это тогда – почти месячная зарплата инженера.

Стартовым капиталом была стипендия, плюс что-то подзаработал, что-то одолжил у родителей. Но главное было желание пробовать, рисковать, искать возможности.

Однако по-настоящему инвестировать начал в 2014 году, когда уже имел реальный опыт в финансовом секторе. Я работал в компании, занимавшейся кредитами и лизингом. На тот момент как раз начинали появляться потребительские кредитные программы, программы кредитования автомобилей. Кстати, свой первый автомобиль я тоже покупал в кредит – у Райффайзен банка, еще когда это был "Аваль" в 2002 году.

Я видел, как все работает изнутри: где система дает сбои и что можно сделать лучше. И тогда мы с супругой решили развивать свой бизнес без помощи других, в котором сами принимаем решения, несем опасности и ответственность.

Какие советы дал бы тогдашнему? Не бояться малого старта, начинать инвестировать как можно раньше и не тратить попусту время. Наибольший опыт приходит через практику, через попытки, из-за ошибок.

Значит ли, что с обретением опыта можно переходить к более рискованным инструментам? Вы вообще вкладывались во что-то "горячее"?

— На самом деле любые инвестиции – это риски. Даже те, которые на первый взгляд кажутся "надежными и консервативными". Просто где-то они меньше, где-то больше. Западные ценные бумаги и облигации на европейских фондовых рынках кажутся более безопасными, но и прибыль там скромная. А вот в Украине – другая история: турбулентность сильнее, зато и доходность может быть в разы выше.

Мой главный "риск" – я заходил в свой бизнес с нуля и не имел никакой гарантии, что вообще появятся инвесторы. Потому что большинство вкладывает в уже отлаженные проекты, где все работает стабильно. Потому это, безусловно, был довольно смелый шаг. Но в то же время – если заходишь на старте, то и потенциал прибыли совсем другой.

В нашем портфеле нет крипт или подобных "экзотических" вещей. Ориентируемся на классические, понятные и проверенные инструменты – облигации, акции, то, что в украинских условиях способно давать двойные или тройные цифры в долгосрочной перспективе.

С какой минимальной суммы следует начинать инвестировать?

— Сегодня в Украине можно инвестировать уже от 1000 гривен. Это могут быть корпоративные облигации или государственные ценные бумаги (ОВГЗ). Для новичков без большого стартового капитала лучшая стратегия – регулярно вкладывать небольшие суммы, например, 3–5 тысяч гривен ежемесячно.

Деньги должны работать – держать их под подушкой не стоит, ведь инфляция быстро обесценивает капитал. Лучше сразу вкладывать в доступные активы с невысоким порогом входа, а затем диверсифицировать портфель. Когда накопится 50–100 тысяч гривен, можно переходить к инструментам с более высокой доходностью.

К примеру, становиться совладельцем бизнеса – вкладывать в долю компании и зарабатывать как на дивидендах, так и на росте стоимости бизнеса. Здесь минимальный вклад обычно начинается от 100 тысяч гривен и выше.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше денег, и какие выводы сделали?

— Наибольшие убытки мы понесли, когда развивали новое направление – работу с крупными торговыми сетями. Инвестировали туда десятки тысяч долларов, но результат не оправдал ожиданий. Условия сотрудничества оказались настолько жесткими, что выйти на прибыль было очень сложно.

Еще один важный урок мы извлекли при выдаче кредитов частным клиентам, которые покупали гаджеты в партнерских сетях. Решение необходимо было принимать в считанные минуты, без глубокой проверки. За неимением опыта мы не умели вовремя распознавать мошенников и как следствие потеряли десятки тысяч долларов – долги просто не вернули.

Теперь все иначе. Опыт научил действовать более осторожно, устанавливать четкие критерии отбора и не спешить там, где цена ошибки слишком высока.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— По всем направлениям, в которые мы инвестировали, наибольшую прибыль принес автолизинг. Он оказался не только стабильным источником дохода, но и одним из наименее рискованных. Это удивительно устойчивая модель – прогнозируемая, понятная и управляемая, которая продолжает работать даже тогда, когда другие направления буксуют.

В то же время мы видим большой потенциал в потребительском кредитовании. Банки не успевают закрывать все запросы клиентов, а микрозаймы потеряли доверие среди них. Поэтому ниша средне- и долгосрочных кредитов практически пуста. Такая же ситуация и в сфере финансирования малого бизнеса: спрос высок, а конкуренция почти отсутствует.

Какая из ваших инвестиций была чистым везением, а не результатом расчета?

— Если честно, самой удачной "инвестицией с везением" в моей жизни стала моя семья. Это точно не о расчете – просто повезло. Жена Елена и трое детей – это то, куда я вкладываю больше всего: время, энергию, ресурсы. И эта "инвестиция" дает самую большую отдачу и не измеряется в процентах.

А если говорить о деньгах, то настоящей удачей была продажа моего первого автомобиля, который я приобрел в кредит. Тогда цены на транспорт стремительно росли, и уже через год я продал его подержанный, даже дороже на 200 долларов, чем купил.

Есть ли у вас деньги, которые вы не инвестируете, не пускаете в обращение, а просто держите под подушкой на черный день?

— Нет, я не держу средства "мертвым грузом". Если это резерв, то он должен работать. Просто нужно держать его в ликвидных активах, которые можно продать за день и получить деньги. Так они и доход приносят, и остаются доступными в случае необходимости. Это гораздо умнее, чем прятать наличные деньги в ящике.

В какие активы сейчас лучше всего инвестировать во время войны с минимальными рисками?

— Если говорить о самых безопасных вариантах, то на первом месте – государственные облигации (ОВГЗ). Они защищены государством, дают стабильную доходность и легко продаются по необходимости.

Далее – проверенные украинские бизнесы, уже имеющие репутацию и масштабируемые даже во время войны. Например, Новус, Новая почта, Ева, Варус – они выпускают корпоративные облигации.

Еще один вариант – инвестировать в доли украинского бизнеса, привлекающего средства для развития. После победы будет восстановление, и те, кто вложит сейчас, могут хорошо заработать на росте. Это относится и к акциям – мы уже видим первые кейсы, когда компании выходят на публичный рынок. Мы сами работаем над этим и уверены, что за этим будущее.

Земля – тоже вариант для инвестирования, но следует понимать, что это долгосрочный инструмент. Это не тот актив, где можно ожидать быстрой прибыли, но и в минус она, вероятнее всего, не уйдет. Ее стоимость зависит от расположения и того, какой доход получают аграрии.

Сейчас в Украине рынок земли только набирает обороты, и говорить о стабильной доходности еще рано. Но пока это скорее стратегическая инвестиция с прицелом на годы. В то же время, следует учитывать, что земля менее ликвидный инструмент в отличие от облигаций или акций, вряд ли возможно продать ее за один день.

А вот по недвижимости – здесь все сложнее. Если найдете объект по очень выгодной цене, и это небольшая часть вашего портфеля – можно рискнуть. Но если приобретаете единственную квартиру, то военные риски – серьезные. Если что-нибудь случится с этим объектом, можно потерять все. Поэтому лучше либо ждать завершения войны, либо заходить через коллективные инвестиции, где риск распределяется между десятками объектов.

Какие инвестиции выстрелят после войны, но вкладываться нужно уже сейчас?

— Прежде всего – это украинский бизнес. Именно те компании, которые смогли выжить и адаптироваться в условиях войны, будут готовы к быстрому масштабированию после победы. А значит, инвестиции в их развитие сейчас могут дать значительный прирост капитала в будущем. Речь идет не об облигациях с фиксированной доходностью, а об участии в капитале – покупке доли компании или акций.

Это более рискованно, но и потенциально гораздо прибыльнее. Именно они после войны могут дать мощный финансовый эффект.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— Одна из книг, существенно повлиявшая на мое понимание финансов – это "Принципы корпоративных финансов" Ричарда Брили и Стюарта Майерса. Это нелегкое чтиво – более тысячи страниц академического материала, но она открывает полную картину того, как работают финансовые рынки, рынки капитала, как компании принимают решение между выпуском акций или облигаций и как инвестору выбрать правильный инструмент. Для меня эта книга стала базовой, почти настольной без преувеличения "финансовая библия". Именно она научила смотреть на деньги не как на что-то эмоциональное, а как ресурс, которым нужно эффективно управлять.

А вторая – на первый взгляд неожиданная – это "Незнайка на Луне" Николая Носова. Да, это детская книга, но на самом деле она прекрасно и с иронией описывает капитализм, акционерные общества, фондовый рынок, спекуляции. Именно из нее в детстве я впервые узнал, что такое акции и что такое инвестор – хотя, конечно, это звучало как сказка. Но уже позже, с опытом, я понял, насколько глубоко и точно автор показал суть экономических процессов.

Обе книги по-своему повлияли на мое отношение к деньгам. Первая – сделала это системно и профессионально.

Кого вы считаете самым лучшим инвестором мира?

— Для меня лучшие инвесторы – это не только те, кто сейчас на обложках Forbes, но и те, кто когда-то поверил в маленькие и неизвестные проекты. Например, те, кто на ранних этапах вложил деньги в Facebook, когда это был просто студенческий проект в общежитии. Или те, кто поддержал первые шаги Airbnb или Uber, когда большинство еще не понимало, что это вообще такое.

Эти инвесторы рискнули не только деньгами – они вложили доверие и стратегическое видение, что позволило получить миллионные прибыли, когда компания вышла на биржу.

Это, по моему мнению, и есть настоящее инвесторское искусство – увидеть потенциал еще до того, как его увидел весь мир.

Поэтому я не могу назвать одно конкретное имя, потому что для меня это обобщенный образ – первые инвесторы, которые поддержали крупные компании, когда они еще были лишь идеей. Именно к такому видению и интуиции я стремлюсь как предприниматель и инвестор.

Во что вы никогда не вложите свои деньги?

— Я никогда не буду вкладывать деньги в то, что связано с россией или нарушением закона, даже если обещают безумные прибыли. Ни одна цифра не стоит того, чтобы идти против ценностей.

Так же я не инвестирую в криптовалюту. Возможно, я старомодный и более консервативный инвестор, но для меня важно понимать, откуда берется прибыль.

Слово, которое ассоциируется с деньгами?

Для меня – это самореализация.

Деньги – это не о самих купюрах, а о возможности воплотить задуманное. Увидеть, как рождающиеся в голове идеи превращаются в реальные вещи, дела, проекты – именно через финансовый результат.

Или деньги пахнут?

Да, и, честно говоря, иногда – очень неприятно. Именно поэтому мы не пошли в микроссуды, хотя они считаются наиболее прибыльным бизнесом. В то же время – это заоблачные проценты, агрессивное взыскание долгов, коллекторы...

Какой финансовый миф вас раздражает?

— Это мнение, что в Украине нет интересного бизнеса, здесь все плохо и нормальных проектов нет. На самом же деле у Украины есть уникальные возможности именно потому, что многие сектора еще очень слабо развиты.

По сравнению с США или Европой, где рынки уже насыщены и порог входа очень высок, в Украине есть ниши с большим потенциалом роста. Например, финансовый сектор, кредитование и лизинг – у нас они на начальном уровне, в то время как в соседней Польше – втрое больше, а в развитых странах – еще более масштабные.

Инвестировать в украинский бизнес сейчас – шанс зайти в растущую нишу с высокой рентабельностью и масштабироваться, используя пока низкую конкуренцию.

Второй миф – что стоит вкладывать деньги только в валюте, а гривневые инструменты не работают. На самом деле, опыт показывает, что есть инвестиции в гривны, которые могут быть не менее, а иногда даже более прибыльными на длительном периоде. Не стоит игнорировать гривневые инструменты – они тоже могут стать хорошим источником дохода.