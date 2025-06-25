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НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов: добавлено четыре кейса
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще четыре кейса.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу нацкомиссии.
"Комиссия регулярно работает с целью обеспечения справедливого и честного функционирования рынка капиталов, защищая права и интересы инвесторов. Именно поэтому специалисты НКЦБФР активно исследуют действия на рынке и обновляют список сомнительных инвестиционных проектов", — отметили в НКЦБФР.
На этот раз список дополнили следующими SCAM-проектами:
- BRAINVEST;
- ONE1PERCENT.CLUB;
- SpiceProp;
- Thaurus Guru.
Также Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
- через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.
Что такое scam-проект?
Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.
Напомним, в апреле НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестпроектов пять новых кейсов .