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НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов: добавлено четыре кейса

мужчины, графики, деловая встреча
НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов. / Freepik

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще четыре кейса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу нацкомиссии.

"Комиссия регулярно работает с целью обеспечения справедливого и честного функционирования рынка капиталов, защищая права и интересы инвесторов. Именно поэтому специалисты НКЦБФР активно исследуют действия на рынке и обновляют список сомнительных инвестиционных проектов", — отметили в НКЦБФР.

На этот раз список дополнили следующими SCAM-проектами:

  • BRAINVEST;
  • ONE1PERCENT.CLUB;
  • SpiceProp;
  • Thaurus Guru.

Также Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

  • через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
  • через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

Напомним, в апреле НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестпроектов пять новых кейсов .

Автор:
Татьяна Ковальчук