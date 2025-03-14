НКЦБФР обновила список: еще пять инвестпроектов признаны ненадежными

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнаружила еще пять ненадежных инвестиционных проектов (scam-проекты), которые имеют признаки мошенничества или несут высокие риски для инвесторов. В списке комиссии уже более 400 сомнительных проектов.

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Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Список был дополнен следующими сомнительными проектами:

Turf Capital Private LTD

⁠OptCrypt

⁠Проект по обучению инвестиций FinUp

Euoptrade

⁠Fxplag

Регулятор напоминает инвесторам, что в списке уже 419 сомнительных проектов. Чтобы не попасть на мошенников, можно просмотреть список по ссылке.

НКЦБФР отмечает необходимость тщательной проверки инвестиционных проектов перед вложением средств. Инвесторы могут самостоятельно оценить риски, используя 10 простых шагов, разработанных комиссией, или обратиться к ним за помощью с соответствующим запросом.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества. S cam -проект могут выглядеть как легитимные проекты, но на самом деле их целью может быть присвоение средств участников.

Напомним, 28 февраля НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов .