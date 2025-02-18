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НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов: добавлено шесть новых кейсов

ноутбук, руки, стакан воды
НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов. Фото: freepik

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть кейсов. Всего в перечне находится более 400 scam-проектов (от англ. scam — афера, обман).

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Нацкомиссия обнародовала новые сомнительные проекты. В список вошли:

Кроме того, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

  • через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
  • через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще девять кейсов.

Автор:
Татьяна Ковальчук