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НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов: добавлено шесть новых кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть кейсов. Всего в перечне находится более 400 scam-проектов (от англ. scam — афера, обман).
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Нацкомиссия обнародовала новые сомнительные проекты. В список вошли:
- Sabre Trade Stocks – https://sabretradestocks.com/ru ;
- GTC FX — https://www.gtcfx.com/ru_RU ;
- GreatBinary – https://great-binary.com/ ;
- WorldBinar – https://worldbinar.com/ ;
- FXON – https://fxon.com/en/ ;
- Arab Wealth Management – https://arabwealthmanagement.net/ru .
Кроме того, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
- через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.
Что такое scam-проект?
Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.
Напомним, 5 февраля сообщалось, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще девять кейсов.