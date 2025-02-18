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НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів: додано шість нових кейсів

ноутбук, руки, склянка води
НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів. Фото: freepik

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться понад 400 scam-проєктів (від англ. scam - афера, обман).

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Нацкомісія оприлюднила нові сумнівні проєкти. До списку увійшли:

Крім того, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

  • через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється; 
  •  через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

Нагадаємо, 5 лютого повідомлялося, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев’ять кейсів.

Автор:
Тетяна Ковальчук