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НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів: додано шість нових кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться понад 400 scam-проєктів (від англ. scam - афера, обман).
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Нацкомісія оприлюднила нові сумнівні проєкти. До списку увійшли:
- Sabre Trade Stocks – https://sabretradestocks.com/ru;
- GTC FX – https://www.gtcfx.com/ru_RU;
- GreatBinary – https://great-binary.com/;
- WorldBinar – https://worldbinar.com/;
- FXON – https://fxon.com/en/;
- Arab Wealth Management – https://arabwealthmanagement.net/ru.
Крім того, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;
- через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.
Що таке scam-проєкт?
Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.
Нагадаємо, 5 лютого повідомлялося, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев’ять кейсів.