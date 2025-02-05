НКЦПФР оновила список сумнівних проєктів: додано дев'ять нових кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев’ять кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться 401 scam-проєкт (від англ. scam - афера, обман).

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Нацкомісія оприлюднила нові сумнівні проєкти. До списку увійшли:

Forhbw – forhbw.com/ru

CryptoKeying – cryptokeying.com

Школа трейдинга Бориса Купера – boriscooper.org

AvangardBroker – avgbroker.top

Industrial Trading – industrial-trading.org

Buleto – buleto.com

AI Auto Sale – ai-auto-sale.com

Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund – trust-capital.fund/uk

GenesisFX – genesis-forex.com.

Крім того, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;

через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

Нагадаємо, у грудні 2024 року НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів і включила до списку ненадійних ще 5 кейсів.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні: