- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
НКЦПФР оновила список сумнівних проєктів: додано дев'ять нових кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев’ять кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться 401 scam-проєкт (від англ. scam - афера, обман).
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Нацкомісія оприлюднила нові сумнівні проєкти. До списку увійшли:
- Forhbw – forhbw.com/ru
- CryptoKeying – cryptokeying.com
- Школа трейдинга Бориса Купера – boriscooper.org
- AvangardBroker – avgbroker.top
- Industrial Trading – industrial-trading.org
- Buleto – buleto.com
- AI Auto Sale – ai-auto-sale.com
- Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund – trust-capital.fund/uk
- GenesisFX – genesis-forex.com.
Крім того, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;
- через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.
Що таке scam-проєкт?
Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.
Нагадаємо, у грудні 2024 року НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів і включила до списку ненадійних ще 5 кейсів.
На що звернути увагу інвесторам
За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:
- великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);
- відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);
- агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);
- відсутність фізичного офісу;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;
- приховування права власності.