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НКЦПФР оновила список сумнівних проєктів: додано дев'ять нових кейсів

монітор, рука, олівець
НКЦПФР оприлюднила нові сумнівні проєкти. Фото: freepik

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще дев’ять кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться 401 scam-проєкт (від англ. scam - афера, обман).

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Нацкомісія оприлюднила нові сумнівні проєкти. До списку увійшли:

Крім того, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

  • через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;
  •  через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

Нагадаємо, у грудні 2024 року НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів і включила до списку ненадійних ще 5 кейсів.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

  • великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);  
  • відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);  
  • агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);  
  • відсутність фізичного офісу; 
  •  відсутня акредитація інвестора; 
  •  підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;  
  • відсутність підписаних документів; 
  •  настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;  
  • приховування права власності.
Автор:
Тетяна Ковальчук