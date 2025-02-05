НКЦБФР обновила список сомнительных проектов: добавлено 9 новых кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще девять кейсов. Всего в перечне находится 401 scam-проект (от англ. scam - афера, обман).

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Нацкомиссия обнародовала новые сомнительные проекты. В список вошли:

Forhbw – forhbw.com/ru

CryptoKeying – cryptokeying.com

Школа трейдинга Бориса Купера – boriscooper.org

AvangardBroker – avgbroker.top

Industrial Trading – industrial-trading.org

Buleto – buleto.com

AI Auto Sale – ai-auto-sale.com

Trust Investment/Trust Capital/Trust Capital Fund – trust-capital.fund/ru

GenesisFX – genesis-forex.com .

Кроме того, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;

через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, теряющие доверие пользователей и закрывающиеся, не выполнив обязательства перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

Напомним, в декабре 2024 года НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в список ненадежных еще 5 кейсов.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются: