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НКЦБФР обновила список сомнительных проектов: добавлено 9 новых кейсов

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НКЦБФР обнародовала новые сомнительные проекты. Фото: freepik

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще девять кейсов. Всего в перечне находится 401 scam-проект (от англ. scam - афера, обман).

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Нацкомиссия обнародовала новые сомнительные проекты. В список вошли:

Кроме того, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

  • через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
  • через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, теряющие доверие пользователей и закрывающиеся, не выполнив обязательства перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

Напомним, в декабре 2024 года НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в список ненадежных еще 5 кейсов.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

  • большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
  • отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
  • агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
  • отсутствие физического кабинета;
  • отсутствует аккредитация инвестора;
  • подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
  • отсутствие подписанных документов;
  • настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
  • сокрытие права собственности.
Автор:
Татьяна Ковальчук