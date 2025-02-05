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НКЦБФР обновила список сомнительных проектов: добавлено 9 новых кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще девять кейсов. Всего в перечне находится 401 scam-проект (от англ. scam - афера, обман).
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Нацкомиссия обнародовала новые сомнительные проекты. В список вошли:
- Forhbw – forhbw.com/ru
- CryptoKeying – cryptokeying.com
- Школа трейдинга Бориса Купера – boriscooper.org
- AvangardBroker – avgbroker.top
- Industrial Trading – industrial-trading.org
- Buleto – buleto.com
- AI Auto Sale – ai-auto-sale.com
- Trust Investment/Trust Capital/Trust Capital Fund – trust-capital.fund/ru
- GenesisFX – genesis-forex.com .
Кроме того, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
- через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.
Что такое scam-проект?
Scam – так называют проекты, теряющие доверие пользователей и закрывающиеся, не выполнив обязательства перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.
Напомним, в декабре 2024 года НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в список ненадежных еще 5 кейсов.
На что обратить внимание инвесторам
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.