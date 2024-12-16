Список сомнительных инвестиционных проектов пополнили еще пять кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще пять кейсов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что список пополнили:

FXCentrum – https://ru.fxcentrum.com

– https://ru.fxcentrum.com Agro Glory Time (AGTI токены) – https://agroglorytime.io

– https://agroglorytime.io Kowela – https://ru.kowela.com

– https://ru.kowela.com StreamForex – https://streamforex.org

– https://streamforex.org Profi Group – https://profigroup.systems/ru

В регуляторе напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,

лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный перечень сомнительных проектов приведен на официальной веб-странице НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов" .

Напомним, в ноябре НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в список ненадежных еще 5 кейсов.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются: