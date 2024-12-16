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Список сомнительных инвестиционных проектов пополнили еще пять кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов и финансовых пирамид еще пять кейсов.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Отмечается, что список пополнили:
- FXCentrum – https://ru.fxcentrum.com
- Agro Glory Time (AGTI токены) – https://agroglorytime.io
- Kowela – https://ru.kowela.com
- StreamForex – https://streamforex.org
- Profi Group – https://profigroup.systems/ru
В регуляторе напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный перечень сомнительных проектов приведен на официальной веб-странице НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов" .
Напомним, в ноябре НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в список ненадежных еще 5 кейсов.
На что обратить внимание инвесторам
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.