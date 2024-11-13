В список сомнительных инвестиционных проектов добавили еще пять кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в список ненадежных еще 5 кейсов.

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Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что речь идет о:

FFA Crypto/FFA Crypto RISE/FFA Crypto CAPITALIST — https://orlovskyi.com/capitalist/

Биржевой университет – https://buniversity.com.ua/

BQG-exs – https://bqgexs.com/en

CRYPTOBO – https://cryptobo.com/

Stock Market Hub – https://st-market.com/

В регуляторе напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,

лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный перечень сомнительных проектов приведен на официальном вебсайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

Напомним, в октябре НКЦБФР обновила список ненадежных инвестиционных проектов, добавив в него еще 19 компаний.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются: