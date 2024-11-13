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В список сомнительных инвестиционных проектов добавили еще пять кейсов

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов
НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в список ненадежных еще 5 кейсов.

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Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что речь идет о:

В регуляторе напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

  • через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
  • лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный перечень сомнительных проектов приведен на официальном вебсайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

Напомним, в октябре НКЦБФР обновила список ненадежных инвестиционных проектов, добавив в него еще 19 компаний.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

  • большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
  • отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
  • агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
  • отсутствие физического кабинета;
  • отсутствует аккредитация инвестора;
  • подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
  • отсутствие подписанных документов;
  • настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
  • сокрытие права собственности.
Автор:
Светлана Манько