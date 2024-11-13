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В список сомнительных инвестиционных проектов добавили еще пять кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов и включила в список ненадежных еще 5 кейсов.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Отмечается, что речь идет о:
- FFA Crypto/FFA Crypto RISE/FFA Crypto CAPITALIST — https://orlovskyi.com/capitalist/
- Биржевой университет – https://buniversity.com.ua/
- BQG-exs – https://bqgexs.com/en
- CRYPTOBO – https://cryptobo.com/
- Stock Market Hub – https://st-market.com/
В регуляторе напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный перечень сомнительных проектов приведен на официальном вебсайте НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.
Напомним, в октябре НКЦБФР обновила список ненадежных инвестиционных проектов, добавив в него еще 19 компаний.
На что обратить внимание инвесторам
По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:
- большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
- отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
- агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
- отсутствие физического кабинета;
- отсутствует аккредитация инвестора;
- подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
- отсутствие подписанных документов;
- настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
- сокрытие права собственности.