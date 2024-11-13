До списку сумнівних інвестиційних проєктів додали ще п’ять кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список сумнівних інвестиційних проєктів і включила до списку ненадійних ще 5 кейсів.

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Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що йдеться про:

FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST - https://orlovskyi.com/capitalist/

Біржовий університет – https://buniversity.com.ua/

BQG-exs – https://bqgexs.com/en

CRYPTOBO – https://cryptobo.com/

Stock Market Hub – https://st-market.com/

У регуляторі нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,

осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний перелік сумнівних проєктів наведений на офіційній вебсторінці НКЦПФР в розділі"Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

Нагадаємо, у жовтні НКЦПФР оновила список ненадійних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще 19 компаній.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні: