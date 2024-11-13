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До списку сумнівних інвестиційних проєктів додали ще п’ять кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список сумнівних інвестиційних проєктів і включила до списку ненадійних ще 5 кейсів.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Зазначається, що йдеться про:
- FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST - https://orlovskyi.com/capitalist/
- Біржовий університет – https://buniversity.com.ua/
- BQG-exs – https://bqgexs.com/en
- CRYPTOBO – https://cryptobo.com/
- Stock Market Hub – https://st-market.com/
У регуляторі нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний перелік сумнівних проєктів наведений на офіційній вебсторінці НКЦПФР в розділі"Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.
Нагадаємо, у жовтні НКЦПФР оновила список ненадійних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще 19 компаній.
На що звернути увагу інвесторам
За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:
- великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);
- відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);
- агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);
- відсутність фізичного офісу;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;
- приховування права власності.