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Фінанси
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До списку сумнівних інвестиційних проєктів додали ще п’ять кейсів

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів
НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список сумнівних інвестиційних проєктів і включила до списку ненадійних ще 5 кейсів.

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Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що йдеться про:

У регуляторі нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

  • через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
  • осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний перелік сумнівних проєктів наведений на офіційній вебсторінці НКЦПФР в розділі"Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

Нагадаємо, у жовтні НКЦПФР оновила список ненадійних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще 19 компаній.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проекту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

  • великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
  • відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
  • агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
  • відсутність фізичного офісу; 
  • відсутня акредитація інвестора; 
  • підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
  • відсутність підписаних документів; 
  • настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
  • приховування права власності.
Автор:
Світлана Манько